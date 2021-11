Dziś pojawi się nowa aktualizacja do polskiej gry Outriders - a razem z nią wiele zmian, które mocno wpłyną na rozgrywkę. Oprócz tego twórcy zapowiedzieli premierę dodatku “Outriders Worldslayer” w 2022 roku.

Niespodziewana aktualizacja Outriders: New Horizon

Wiele miesięcy trwały prace nad aktualizacją do Outriders, która jeszcze dziś zostanie udostępniona graczom. Polskie studio People Can Fly zachęca do ponownego pojawienia się w świecie Outriderów aż czterema nowymi Ekspedycjami, które rozbudują endgame.

Oprócz tego - wszystkie Eskpedycje nie będą posiadać limitu czasowego. Według twórców taka zmiana wpłynie pozytywnie na próbowanie nowych taktyk i eksperymenty podczas rozgrywki. “Grindowanie” z opcjonalnym licznikiem czasu nadal będzie dostępne, ale nie będzie mieć wpływu na otrzymywane nagrody.

Równie ciekawa nowość, którą przyniesie aktualizacja New Horizon to system transmogryfikacji, czyli modyfikowania wyglądu pancerza. Dla graczy przygotowano też nowe skórki oraz zbalansowano umiejętności poszczególnych postaci, a zmian doczekał się również sklep Tiago.

Zobacz wszystkie zmiany w Outriders: New Horizon na filmie

Outriders z dodatkiem Worldslayer już w 2022 roku

To kolejna nowość, którą przygotował zespół People Can Fly. Niestety twórcy nie zdradzają szczegółów rozszerzenia. Na te musimy poczekać do najbliższej wiosny - to właśnie wtedy dowiemy się więcej. Na ten moment wiemy tylko tyle, że Worldslayer zadebiutuje w 2022 roku.

Aktualizacja New Horizon będzie udostępniona natomiast już dziś, 16 listopada, o godzinie 18:00. To co, sprawdzicie co nowego w świecie Outriderów słychać? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa