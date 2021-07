Do polskich sklepów zaczynają trafiać nowe telewizory Philips z serii Performance. Na co możemy liczyć, decydując się na zakup modelu spod znaku 8506, 8536 lub 8546?

Telewizory Philips 8506, 8536 i 8546 – czy to optimum na rok 2021?

Nie ma w tym nic dziwnego, że seria Performance cieszy się sporym zainteresowaniem. Philips serwuje w niej bowiem najbardziej pożądane funkcje i rozwiązania technologiczne, równocześnie dbając o to, by cena była strawna dla przeciętnego użytkownika. Na polskim rynku właśnie zadebiutowały modele spod znaku 8500 reprezentujące tegoroczną ofertę, co poznasz po cyfrze „6” na końcu nazwy.

Te nowe telewizory oferują obraz ostry, wysoko kontrastowy i realistyczny pod względem kolorów. Mówimy o rozdzielczości 4K, bezpośrednim podświetleniu LED, obsłudze HDR-u (między innymi w formatach Dolby Vision i HDR10+), funkcji lokalnego ściemniania, jasności na poziomie 400 nitów oraz procesorach P5, które dynamicznie optymalizują obraz.

Niektórych zrazić może fakt, że Philips postawił w serii 85x6 na 60-hercowe panele, ale wspomniany procesor zapewniać ma płynny obraz w ruchu. Nawet więc jeśli nie będą to telewizory idealne do sportu, to pozwolą się nim cieszyć w nie najgorszych warunkach. Dobrze też powinny sprawdzić się w grach, a to za sprawą trybu VRR (czyli dynamicznie dostosowywanego odświeżania) oraz obsługi AMD FreeSync Premium.

Spójrzmy na audio. Mamy tu standardowe, 20-watowe głośniki, ale producent postarał się za to o obsługę formatów Dolby Atmos i DTS Play-Fi. Mocną stroną tych telewizorów będzie również funkcjonalność – dzięki systemowi Android TV z Asystentem Google, a swego rodzaju wisienką na torcie jest trójstronny system Ambilight.

Nowe telewizory Philips Performance już w sklepach - łącznie w kilkunastu wariantach

Nowe telewizory wylądowały na półkach sklepowych w trzech wariantach: 8506 ze srebrną podstawą i klasycznym pilotem, 8536 z taką samą podstawą i pilotem z klawiaturą QWERTY na odwrocie oraz 8546 z podstawą w kolorze antracytowej szarości. Do wyboru jest sześć rozmiarów, których ceny przedstawiają się następująco:

43-calowy Philips 85x6 kosztuje 2899 zł

50-calowy Philips 85x6 kosztuje 3699 zł

58-calowy Philips 85x6 kosztuje 4299 zł

65-calowy Philips 85x6 kosztuje 4899 zł

70-calowy Philips 85x6 kosztuje 5499 zł

75-calowy Philips 85x6 kosztuje 6499 zł

Co jeszcze Philips przygotował na ten rok?

W tegorocznej ofercie telewizorów LCD marki Philips pojawią się zarówno lepsze, jak i gorsze modele o serii 85x6. Dla mniej wymagających przygotowano na przykład serie 79x6 z podświetleniem krawędziowym i 75x6, w której wprawdzie mamy podświetlenie bezpośrednie, ale zamiast Androida producent proponuje swój autorski system Saphi, który jest nieco bardziej ograniczony od rozwiązania Google.

Wyżej od opisywanej serii znajduje się natomiast 92x6 z panelami klasy 120 Hz, 50-watowym system audio w formacie 2.1 oraz Ambilightem z 4 stron. Na najbardziej wymagających czekają natomiast modele oznaczone jako 95x6 i 96x6, których znakiem rozpoznawczym jest podświetlenie miniLED z 1000 niezależnych stref podświetlenia. To ta sama technologia, którą w swoich flagowych telewizorach na ten rok zastosowali konkurenci – między innymi Samsung i LG.

Więcej na temat tych najwyższych serii LCD z podświetleniem miniLED, a także o telewizorach OLED na rok 2021 przeczytasz w naszym newsie ze styczniowej prezentacji Philips TV.

Źródło: Philips, TP Vision, FlatpanelsHD