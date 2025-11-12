W kontekście sprzętu dla graczy firma Sony budzi jedno główne skojarzenie - konsole PlayStation i dedykowane im akcesoria. Chociaż najnowsze urządzenie będzie kompatybilne z konsolami, do grania na kanapie raczej się nie przyda.

Firma Sony zapowiedziała monitor do gier, który ma zapewnić najwyższej jakości doznania wizualne graczom, którzy preferują zabawę przy biurku.

Monitor dla graczy od Sony

Od strony technicznej należy wspomnieć przede wszystkim o panelu IPS o przekątnej 27 cali oraz rozdzielczości do 2560 x 1440 pikseli, a także o obsłudze podwyższonej częstotliwości odświeżania - "do 120 Hz dla płynnej i bezproblemowej rozgrywki na konsolach PS5 i PS5 Pro oraz do 240 Hz na kompatybilnych urządzeniach PC i Mac". Monitor jest również kompatybilny z technologią HDR (High Dynamic Range).

To, co w największym stopniu odróżnia monitor Sony od już dostępnych na rynku konkurentów to jednak przede wszystkim wbudowany hak dla bezprzewodowego kontrolera DualSense lub DualSense Edge. To rozwiązanie, które ma pełnić dwie funkcje - po pierwsze pozwalać na trzymanie pada zawsze w tym samym miejscu by nie "plątał się" po biurku, a po drugie umożliwiać jego ładowanie.

Dodatkowo Sony deklaruje, że monitor "obsługuje montaż VESA, a także ma pełny pakiet opcji audio i łączności, w tym portów USB". Zastosowano w nim dwa porty USB typu A i jeden port USB typu C, złącza HDMI 2.1 i DisplayPort, a także głośniki stereo i wyjście audio 3.5 mm.

To, czego o nowym sprzęcie nie wiadomo to przede wszystkim szczegóły na temat dostępności oraz ceny. Monitor w pierwszej kolejności ma pojawić się w USA oraz Japonii, ale nie ujawniono, ile będzie kosztował.