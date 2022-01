Philips OLED807 otworzył tegoroczne portfolio firmy TP Vision. To naprawdę intrygujący telewizor z panelem OLED nowej generacji. Nie tylko jemu jednak warto się przyjrzeć z bliska.

Philips OLED807 – wyjątkowo intrygujący telewizor OLED

To pierwsza tegoroczna nowość firmy TP Vision i od razu taka petarda. Najnowszym telewizorem w ofercie producenta jest Philips OLED807 wyposażony w nowy, wyraźnie jaśniejszy panel OLED EX, dzięki czemu efekty HDR powinny być jeszcze bardziej przekonujące niż w urządzeniach poprzedniej generacji. O to, ale też o wysoką ostrość i ładne kolory w każdych warunkach zadba również procesor Philips P5 AI szóstej generacji. Wykorzysta sztuczną inteligencję, by zawsze zapewniać optimum.

Jest Filmmaker Mode, w którym filmy wyświetlane są zgodnie z wizją ich twórców, jest HDR w formatach Dolby Vision i HDR10+ Adaptive, jest tryb Crystal Clear zachowujący maksymalny realizm i jest też – zupełna nowość – IMAX Enhanced zapewniający najwyższą ostrość. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast udoskonalony, czterostronny Ambilight – poświata emitowana jest więc dookoła ekranu.

Nowym telewizorem Philipsa zainteresować mogą się również gracze. To z myślą o nich producent postarał się o porty HDMI 2.1 z obsługą VRR. Dzięki temu częstotliwość odświeżania obrazu jest dynamicznie dostosowywana do liczby klatek na sekundę w grze, a płynność w ruchu jest po prostu pierwszorzędna. Niski input lag również nie jest bez znaczenia.

Spokojni możemy być także o funkcjonalność i dostęp do popularnych aplikacji, bo Philips OLED807 ma na pokładzie najnowszy system Android TV 11. Za mocne i realistyczne brzmienie odpowiadają 2.1-kanałowe głośniki o mocy 70 W, a za dopełnienie całości można uznać elegancką, metalową konstrukcję z ultrasmukłą ramką wokół ekranu.

Do wyboru będą cztery wersje rozmiarowe – o przekątnych 48, 55, 65 i 77 cali. Niestety na premierę trochę poczekamy, bo rynkowy debiut został zaplanowany dopiero na tegoroczny lipiec.

Jeszcze więcej nowości Philips TV & Audio ze styczniowej konferencji

Podczas dzisiejszej konferencji firma TP Vision zaprezentowała również najnowszą generację telewizorów LCD z serii Performance. „Optymalnym” dla najszerszej grupy użytkowników modelem ma być Philips 8807 w rozmiarach od 43 do 86 cali. Co go cechuje? Ano panel 120 Hz (i obsługa VRR), obsługa HDR-u (we wszystkich kluczowych formatach), bazujący na sztucznej inteligencji procesor P5 (piątej generacji), trójstronny Ambilight, niski input lag (poniżej 10 ms) oraz 20-watowy system audio (w formacie 2.0).

Jeśli takie głośniki okazałyby się dla ciebie niewystarczające, to w skład serii Performance wchodzi jeszcze Philips B8507. To 3.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem. Na jego temat wiemy jednak na razie niewiele.

Nieco więcej ujawniono na temat innych urządzeń audio. Poznaliśmy:

niskoprofilowy soundbar Philips Fidelio FB1 w formacie 7.1.2, z obsługą Dolby Atmos i o mocy 310 W za 3599 zł,

bezprzewodowy subwoofer Philips Fidelio FW1 w formacie 8 cali, ze wzmacniaczem o mocy 210 W za 2299 zł,

w formacie 8 cali, ze wzmacniaczem o mocy 210 W za 2299 zł, kierowane do aktywnych użytkowników całkowicie bezprzewodowe słuchawki Philips A7507 z kodekami LDAC/AAC, aktywną redukcją szumów i 8-godzinnym działaniem na ładowaniu (za 799 zł),

dwa pyło- i wodoszczelne, przenośne głośniki Bluetooth – 40-watowy Philips S7807 za 899 zł (z 2 przetwornikami wysokotonowymi 20 mm, 2 przetwornikami średnio-niskotonowymi 70 mm i membraną bierną) oraz 10-watowy Philips S4807 za 359 zł (z przetwornikiem wysokotonowym 20 mm, przetwornikiem średnio-niskotonowym 45 mm i 2 pasywnymi membranami).

Źródło: TP Vision, informacja własna