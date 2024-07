Pieniądze z KPO dla Polski. Powiększą terytorium kraju

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie finansowe dla budowy terminala instalacyjnego dla farm morskich w Gdańsku. Kwota, która zostanie przekazana na inwestycję, to 900 mln zł. Oprócz tego Polska zyska 21 hektarów terytorium.

Polska otrzymała zielone światło od Unii Europejskiej na inwestycje w odnawialne źródła energii. Kwota bliskiego miliarda złotych zostanie skierowana do Gdańska, gdzie planowane jest wzniesienie elektrowni wiatrowej, a beneficjentem jest spółka Istrana. Środki te zostaną przekazane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Służby prasowe Komisji Europejskiej poinformowały: "Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej KE zatwierdziła polskie wsparcie w wysokości około 194 mln euro (900,45 mln zł) na budowę morskiej farmy wiatrowej w porcie morskim w Gdańsku".

900 mln dla Polski. Zyskamy nowe terytorium

Projekt obejmuje budowę terminala instalacyjnego, który ma służyć do budowy morskich farm wiatrowych. Terminal ten będzie stanowić rozbudowę istniejącego terminala kontenerowego Baltic Hub, rozszerzając go w głąb Zatoki Gdańskiej. Dzięki temu powierzchnia Polski zyska dodatkowe 21 hektarów.

Komisja Europejska podała, że wsparcie finansowe trafi do spółki Istrana, która będzie odpowiedzialna za budowę terminala. Istrana to spółka celowa, utworzona przez terminal Baltic Hub oraz Polski Fundusz Rozwoju. Firma otrzyma bezpośrednią dotację na realizację projektu, który będzie finansowany w ramach KPO. Ukończenie inwestycji w terminie jest kluczowe dla realizacji projektu offshore, który jest częścią polskiego planu. W nowym terminalu będzie możliwe zamontowanie głównych komponentów morskich farm wiatrowych o mocy do 5 GW.

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Polska strategia rozwoju morskich farm wiatrowych zakłada, że do 2040 roku osiągnięta zostanie łączna moc zainstalowana na poziomie 11 GW. Z kolei do końca obecnej dekady planowane jest uruchomienie farm o mocy 5,9 GW. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1,2 miliarda złotych, co przekłada się na 253 miliony euro. Pozostałą część kosztów pokryje sama spółka Istrana.

Zgodnie z rewizją Krajowego Planu Odbudowy, która została zaakceptowana przez Komisję Europejską w zeszłym tygodniu, a którą rząd Polski wysłał do Brukseli w kwietniu, prace budowlane mają rozpocząć się na początku trzeciego kwartału 2024 roku.

Planowane jest, że terminal zostanie oddany do użytku w 2026 roku i będzie eksploatowany na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy spółką Istrana a zarządem portu morskiego w Gdańsku. Umowa ta ma obowiązywać do roku 2055.