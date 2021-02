Diablo II: Resurrected nie powinno narzekać na brak zainteresowania. Trudno teraz przesądzać o sukcesie bądź porażce, ale zapowiedzi brzmią i wyglądają bardzo obiecująco.

Jak bardzo wypięknieje Diablo II?

Wedle niektórych graczy najważniejszym punktem prezentacji otwierającej BlizzConline 2021 były nie nowe materiały z Diablo IV, ale zapowiedź Diablo II: Resurrected. Blizzard obiecuje znaczące odświeżenie hitu sprzed lat, pochwalił się też wymaganiami sprzętowymi wersji PC, które okazały się wyższe od przewidywań. Nie jest to jakąkolwiek gwarancją odnośnie jakości oprawy graficznej, ale jest szansa, że będzie naprawdę dobrze.

Tak sugerują przynajmniej pierwsze porównania, jakie trafiają do sieci. Zestawiono w nich Diablo II: Resurrected i Diablo II, oczywiście wyłącznie na podstawie dotychczas pokazanych, a więc niezbyt obszernych fragmentów nadchodzącego remastera.

W Diablo II: Resurrected mamy zagrać jeszcze w tym roku

Prawdopodobnie pojawią się jeszcze podobne materiały na bazie tego, co producent udostępni w kolejnych miesiącach (bo zapewne będzie promował grę). Możliwe, że będą bardziej miarodajne niż to, co można było przygotować na bazie pierwszego zwiastuna i pierwszych fragmentów rozgrywki. Nie ulega jednak wątpliwości, że z najdokładniejszymi porównaniami spotkamy się dopiero po premierze.

Jej data pozostaje póki co zagadką, Blizzard zdradził jedynie tyle, że Diablo II: Resurrected pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Znane są za to wszystkie platformy docelowe, poza PC to również konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: youtube - GamersPrey, Cycu1

Warto zobaczyć również: