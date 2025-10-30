Zaczyna się ekspansja na rynek RTV. Zupełnie nowy sprzęt Dreame

Polubiłeś odkurzacz lub robota sprzątającego Dreame? Firma zaprezentowała kolejne urządzenia. Tym razem powalczy o uznanie klienta szukającego dobrego soundbara.

Dreame to chińska marka, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z inteligentnymi urządzeniami AGD. W jej ofercie znajdziemy głównie odkurzacze pionowe, roboty sprzątające, myjki do okien czy suszarki do włosów. Produkty łączą przystępną cenę, nowoczesny design i funkcje realnie ułatwiające codzienne życie. Teraz producent zamierza zrobić kolejny krok i wejść na zupełnie nowy rynek- sprzętu RTV. Z naszych informacji wynika, że dostępne obecnie wyłącznie w Chinach soundbary Dreame w 2026 r. trafią także do Polski.

Dreame prezentuje dwa pierwsze modele soundbarów

Dreame nie ma doświadczenia w branży audio, ale najwyraźniej podeszło do tematu z dużą ambicją. Producent informuje, że przy projektowaniu swoich pierwszych urządzeń współpracował z inżynierami i specjalistami mającymi ponad 20 lat doświadczenia w akustyce. Efekt prac to dwa modele: Dreame Pano S1 i Dreame Pano S2.

Na ostateczne wrażenia z odsłuchu musimy jeszcze poczekać- sprzęt audio najlepiej poznać na żywo. Specyfikacja techniczna wygląda jednak obiecująco. Zapewne Dreame chciałoby już na początku przygody z branżą RTV zebrać pozytywne recenzje.

Dreame Pano S1- solidna specyfikacja i dźwięk Dolby Atmos

Pierwszy z zaprezentowanych modeli to propozycja dla użytkowników, którzy oczekują dobrego dźwięku przestrzennego w rozsądnej cenie. Dreame Pano S1 to nowoczesny system 3.1.2 z obsługą Dolby Atmos i mocą całkowitą 500 W.

Specyfikacja Dreame Pano S1:

Układ 3.1.2 z obsługą Dolby Atmos

Moc całkowita: 500 W

Pasmo przenoszenia: 45 Hz- 20 kHz

9 przetworników (3 pełnozakresowe, 3 wysokotonowe, 2 skierowane ku górze)

Bezprzewodowy subwoofer z przetwornikiem 6,5 cala

Membrany z włókien roślinnych i jedwabne kopułki wysokotonowe

Bluetooth 5.4, HDMI (eARC), optyczne, AUX, USB

Tryby dźwięku: Muzyka, Kino, Gra

Design inspirowany stylem Bauhaus

Kolory: Walnut Black i Walnut Grey

Dreame Pano S2- (prawie) kino domowe w salonie

Drugi model zapowiada się jako bardzo dobry soundbar. Dreame Pano S2 to pełnoprawny system 5.1.2 z mocą aż 630 W. Został zaprojektowany z myślą o immersyjnym doświadczeniu dźwięku przestrzennego. W zestawie znajdziemy nie tylko większy subwoofer, ale też dwa głośniki do ustawienia z tyłu.

Specyfikacja Dreame Pano S2:

Układ 5.1.2 z obsługą Dolby Atmos

Moc całkowita: 630 W

Pasmo przenoszenia: 40 Hz- 20 kHz

12 przetworników (soundbar + subwoofer + dwa tylne głośniki)

Bezprzewodowy subwoofer z przetwornikiem 8”

Tylne kolumny z własnymi tweeterami i głośnikami pełnozakresowymi

Bluetooth 5.4, HDMI 2.1 (eARC/ARC), optyczne, AUX, USB

Tryby dźwięku: Muzyka, Kino, Gra

Kolor: Obsidian Black z metalową plakietką

Dostępność i ceny

Na razie oba modele dostępne są wyłącznie na rynku chińskim. Dreame Pano S1 kosztuje tam 2199 juanów (ok. 1130 zł), natomiast bardziej zaawansowany Dreame Pano S2 wyceniono na 4098 juanów (ok. 2100 zł). Ceny nie należą do najniższych, ale w zestawieniu z oferowaną mocą, konfiguracją i obecnością Dolby Atmos wydają się bardzo atrakcyjne.

Z naszych informacji wynika, że w 2026 r. soundbary Dreame powinny trafić także na polski rynek. A biorąc pod uwagę, że marka niedawno zaprezentowała też swoje pierwsze telewizory QLED oraz lodówkę z serii Time Island, wygląda na to, że ekspansja Dreame na rynek RTV i AGD dopiero się zaczyna.