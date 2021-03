Od zapowiedzi gry ExoMecha minęło kilka ładnych miesięcy. Twórcy postawili na pracę w ciszy, którą przerwali dopiero teraz.

Gameplay z ExoMecha

ExoMecha będzie debiutancką grą studia TwistedRed założonego w 2019 roku. Usłyszeliśmy o niej w lipcu zeszłego roku, pokazano wtedy krótki zwiastun, ale następnie słuch o grze niemal zaginął. Dopiero teraz światło dzienne ujrzał kolejny materiał wideo. Cenniejszy, ponieważ zawierający fragmenty rozgrywki.

I wygląda na to, że zabawa będzie tu bardzo dynamiczna. Przypomnijmy, że ExoMecha ma być grą oferowaną w modelu free to play i skupiającą się na zmaganiach w sieci. Podczas wspomnianej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że dostępne będą tutaj trzy tryby (różniące się przede wszystkim skalą bitew), niezależnie od wyboru należy nastawiać się na futurystyczne gadżety i, co raczej mało zaskakujące, mechy. Obiecywana jest też zaawansowana oprawa graficzna. Czy pokazany teraz gameplay faktycznie ją zwiastuje?

Kiedy premiera gry ExoMecha?

Początkowo twórcy deklarowali, że ExoMecha trafi w ręce graczy w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. Wygląda na to, że cisza wokół projektu nie oznaczała niczego złego, ponieważ nieco doprecyzowano termin premiery - planowana jest na sierpień.

Na oficjalnej stronie gry widnieje wzmianka dotycząca beta testów, ale póki co bez dodatkowych informacji z tym związanych. Wiadomo za to, że ExoMecha zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: EXOMECHA

Warto zobaczyć również: