Gogle Apple Vision Pro także z nowym procesorem M5

W środę, 15 października Apple poinformowało o wprowadzeniu na rynek iPadów i Macbooków Pro wyposażonych w najnowszy procesor M5. Warto jednak zauważyć jednak jeszcze jedną zmianę w portfolio produktów z Cupertino, która mogła ujść uwadze mediów na wielu rynkach na świecie.

Okazuje się bowiem, że choć na polskiej stronie Apple o tym nie informuje, to jednak procesory M5 otrzymały także niezwykle niszowe gogle wirtualnej rzeczywistości Apple Vision Pro. Wbrew pozorom jest to całkiem duża zmiana, bowiem dotychczas oferowane gogle wciąż wyposażone były w procesor M2, a więc przeskok o trzy generacje może być odczuwalny przez użytkowników, którzy zdecydowali się na zakup tego futurystycznego produktu.

Nowe, wydajniejsze procesory mają zapewnić nabywcom Vision Pro lepszą wydajność, szybsze renderowanie obrazów, znaczące przyspieszenie zadań wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję oraz wydłużyć czas działania na baterii. Co więcej, odświeżanie ekranów wewnątrz gogli wzrośnie dzięki nim ze 100 do 120Hz.

Nowy sprzęt, wyższa masa

Do produktu dołączona będzie opaska, która lepiej będzie rozkładała masę gogli na głowie. Tutaj jednak trzeba przyznać, że zmiany w opasce tak naprawdę są koniecznością. Już od momentu zaprezentowania pierwszej generacji gogli trzy lata temu, wszyscy recenzenci zgodnie uznawali, że jest to przede wszystkim sprzęt masywny, którego używanie przez dłuższy czas powoduje spore obciążenie.

Teraz okazuje się, że nowe Vision Pro z procesorem M5 jest aż 150 g cięższe. W pierwszej chwili można pomyśleć, że nowa opaska Dual Knit Strap jest efektem tej zmiany. Rzeczywistość jest jednak inna: część dodatkowej masy znajduje się w wolframowych wkładach właśnie w opasce. Zamysł producenta był zatem taki, że dodatkowa masa z tyłu głowy pozwoli poprawić wyważenie całej konstrukcji na głowie, aby przednia część gogli nie zmuszała swoją masą do pochylania się do przodu.

Warto jednak dodać, że z zewnątrz sam zestaw gogli się nie zmienił. Nadal mamy ten sam kolor i ten sam akumulator podczepiony do gogli za pomocą kabla. Nadal także podstawowy zestaw z wbudowaną pamięcią 256 GB wyceniony jest na 3499 dol., przez co przemawia jedynie do najzagorzalszych zwolenników nowych technologii, a szczególnie producenta z Cupertino.