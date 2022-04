Czasu na złożenie deklaracji PIT za rok 2021 nie pozostało już zbyt wiele. Jeśli szukasz możliwie prostego sposobu na ogarnięcie tematu, to koniecznie czytaj dalej.

Ostatnie dni, by rozliczyć PIT w 2022 roku

To już ostatnie dni, by wywiązać się ze swojego obywatelskiego obowiązku i złożyć deklarację PIT za 2021 rok. Z racji, że ostatni dzień kwietnia to sobota, masz czas do 2 maja bieżącego roku, ale lepiej zrobić to wcześniej – w razie gdyby wystąpiły problemy (na przykład w związku ze wzmożonym ruchem). Najszybciej złożysz PIT przez Internet, a instrukcję znajdziesz w podlinkowanym poradniku.

PitBot pomoże ci szybko wypełnić PIT za 2021 rok

Jeśli kompletnie nie wiesz, jak się za to zabrać, a rządowy serwis Twój e-PIT nie przypadł ci do gustu, możesz skorzystać z polskiej aplikacji PitBot. To nowoczesny sposób na rozliczenie podatku. Całość symuluje rozmowę z księgową: możliwie prostym językiem pyta cię o szczegóły i na podstawie twoich odpowiedzi wypełnia deklarację. O każdą potrzebną informację pyta tylko raz, obsługuje ulgi i wspólne rozliczenie z partnerem, a to, co można zautomatyzować – automatyzuje.

To wygodne i zupełnie bezproblemowe rozwiązanie, a przy okazji szansa, by pomóc Ukrainie: składając PIT poprzez aplikację, przekażesz 1% na OPP Sursum Corda. Do tego możesz jeszcze liczyć na kody rabatowe i… pewną niespodziankę na koniec.

