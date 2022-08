PixelJunk Scrappers Deluxe, gra studia Q-Games, do tej pory dostępna jedynie w Apple Arcade (subskrypcyjnej platformie gamingowej), trafi na pecety.

Posprzątaj ulice i "wymieć" każdego, kto stanie Ci na drodze

Symulator koszenia trawy, kozy czy Jezusa to nic w porównaniu do produkcji studia Q-Games. W PixelJunk Scrapper Deluxe będzie można dołączyć do Złomiarzy, czyli specjalnego oddziału śmieciarzy, którzy sprzątają brudne miasto w ponoć niedalekiej przyszłości. W produkcji pojawi się 5 unikatowych obszarów z 25 etapami, które będzie można rozegrać w pojedynkę lub z maksymalnie 4 innymi graczami. Ważnym zadaniem w grze będzie oczywiście zbieranie śmieci:

W Śmieciowisku czas to pieniądz, więc sortuj śmieci i rzucaj je członkom drużyny, aby zmaksymalizować wydajność i zdobyć większe nagrody.

Jednak to tylko część pracy, przed jaką zostaną postawieni gracze. W grze pojawią się robotyczni rywale, którzy będą atakować i przeszkadzać. Możliwe będzie opanowanie wielu stylów walki oraz odblokowania różnych broni białych i dystansowych. Nie zabraknie też personalizacji swojej śmieciarki, rekrutowania do zespołu nowych członków, a także minigier.

Jak prezentuje się produkcja, możecie sprawdzić w poniższym filmiku:

Kiedy premiera gry?

PixelJunk Scrappers Deluxe będzie dostępne wkrótce (nie podano jeszcze konkretnej daty debiutu). Gra zostanie wydana na PC za pośrednictwem Steam i Epic Games Store.

