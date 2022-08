Polskie studio SolidGames od jakiegoś czasu pracuje nad symulatorem codziennego życia chińskiego osadnika z czasów budowy Wielkiego Muru. Choć do premiery zostało jeszcze trochę czasu, to można już przetestować grę na Steamie.

Zbuduj słynny Wielki Mur i poznaj życie zwykłego mieszkańca osady

W Chinese Frontiers, jako zwyczajny chiński osadnik gracz może wziąć udział w budowie Wielkiego Muru. Czeka na niego nie tylko uciążliwa praca, ale także inne codzienne wyzwania, w tym zdobywanie pożywienia. Jak można przeczytać na karcie gry w serwisie Steam:

Zdobywaj pożywienie. Na początku ryż to będzie Twój chleb powszedni. No, ewentualnie może być nim ryba. Warto czasem też zaryzykować i pójść z kumplami na polowanie. Zjesz wtedy coś porządnego i będziesz miał więcej siły do pracy.

Oprócz tego konieczne będzie rozwijanie swoich umiejętności i tworzenie wartościowych przedmiotów (na sprzedaż lub własny użytek) aby zwiększyć swój komfort życia.

Jak prezentuje się Chinese Frontiers możecie sprawdzić na poniższym filmie:

Demo Chinese Frontiers na Steamie

Gra oficjalnie ma zadebiutować w 2023 roku - dokładna data na razie nie została podana. Na Steamie jednak dostępna jest już darmowa wersja demo. Minimalne wymagania systemowe są następujące:

System operacyjny: Windows 10,

Procesor: 3 GHz Quad Core Processor,

Pamięć: 8 GB RAM,

Karta graficzna: GeForce GTX 970 / Radeon RX 480,

DirectX: Wersja 11,

Miejsce na dysku: 10 GB dostępnej przestrzeni.

Sprawdzicie, jak na ten moment prezentuje się produkcja? Dajcie znać w komentarzach!

