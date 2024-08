Seria Call of Duty kampanią oraz rozgrywkami sieciowymi stoi. Rywalizacja z innymi graczami bywa trudna, zwłaszcza wtedy, gdy konkurujemy ze zwykłymi oszustami. Activision widzi problem i reaguje.

Seria Call of Duty nie schodzi z ust graczy. Zbliża się bowiem głośna premiera Call of Duty: Black Ops 6 wraz z beta testami. Zanim jednak przystąpimy do nowej odsłony, gracze po części są “skazani” na Call of Duty: Modern Warfare 3.

Tango down – fala banów w Call of Duty i Warzone

Ubiegłoroczne Call of Duty trafiło niedawno do usługi PC Game Pass oraz Xbox Game Pass. Napływ nowych graczy jest więc oczywisty, ale najwyraźniej wraz z nimi pojawili się kolejni cheaterzy. Niemniej Activision stoi na straży porządku i uderza w oszustów – TeamRiochet zbanował ponad 65 tys. kont w Call of Duty: Modern Warfare 3 oraz Warzone. Oszuści działali tak w trybie nierankingowym, jak i rankingowym.

rozwiń

“Zespół będzie nadal monitorował i egzekwował prawa wobec wszystkich osób oszukujących lub boostujących we wszystkich trybach gry.” - czytamy w uspokajającym komunikacie. Ale cheaterzy wrócą. Zawsze wracają.

Jedna z największych bolączek gier

Activision walczy z cheaterami od dłuższego czasu. Czasami wyniki tej konfrontacji nie są tak spektakularne jak teraz. Na przykład w lipcu ubiegłego roku rozdano “jedynie” 14 tys. banów w Modern Warfare 2/Warzone, więc najnowsze “łowy” są nad wyraz obfite.

Cheaterzy potrafią popsuć nawet najlepszą grę. Oni są dosłownie wszędzie. O ile obecność cheaterów w grach PvP mnie nie dziwi, tak fakt, że pojawiają się oni w grach PvE, rodzi w mojej głowie setki pytań. Przyzwyczajony do cheaterów w Warzone nigdy nie sądziłem, że spotkam ich również w Helldivers 2 (PvE), w którym swoją drogą występuje system anti-cheat.

A czy wy macie problem z cheaterami w grach? Dajcie znać w komentarzach i podzielcie się swoimi historiami oraz przemyśleniami na ten temat.

Źródło: X