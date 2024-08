Kontrolery do gier

Microsoft wprowadził nowy pad do gier Xbox: Sky Cipher Special Edition. Charakteryzuje się półprzezroczystym niebieskim designem i ekologicznym opakowaniem. To kolejna innowacja wśród licznych wersji kontrolerów.

Microsoft wprowadził na rynek nowy kontroler Xbox o nazwie Sky Cipher Special Edition, który charakteryzuje się wyjątkowym, półprzezroczystym niebieskim designem, odsłaniającym wnętrze urządzenia. To kolejna propozycja wśród licznych już wersji kontrolerów, które gigant technologiczny wypuścił na rynek.

Unikalny wygląd i konstrukcja

Nowy kontroler wyróżnia się w pełni półprzezroczystą górną częścią, co jest nowością w porównaniu do poprzednich modeli, które miały półprzezroczystość jedynie na górze. Sky Cipher Special Edition nawiązuje do specjalnej edycji z okazji 20-lecia marki Xbox, która pojawiła się w 2021 roku. Nowość ta posiada dwukolorowe drążki, pasujący krzyżak oraz metaliczne niebieskie przyciski.

Techniczne aspekty i ekologia

Pomimo nowego wyglądu, kontroler zachowuje wszystkie funkcje standardowego modelu Xbox Series S / X. Oferuje gniazdo audio 3.5mm, złącze USB-C oraz do 40 godzin pracy na baterii. Ważnym elementem nowości jest także ekologiczne opakowanie. Jak informuje Daniel Ruiz, starszy menedżer marketingu akcesoriów Xbox, opakowanie jest teraz o 22% mniejsze i 21% lżejsze, co zmniejsza ślad węglowy. Usunięto jednorazowe plastiki, a papierowy manual zastąpiono kodem QR do cyfrowej instrukcji.

Cena i dostępność

Kontroler Sky Cipher Special Edition można zamówić w przedsprzedaży w cenie 69,99 dolarów (około 300 zł). Microsoft ponownie stawia na innowacyjny design i dbałość o środowisko, co z pewnością przyciągnie uwagę zarówno kolekcjonerów, jak i nowych użytkowników. Podoba wam się nowy pad Microsoftu?

źródło: The Verge