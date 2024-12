Planujesz dokupić pamięć RAM? Poczekaj do 2025, mamy dobre wieści

2025 r. zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla klientów planujących zakup pamięci RAM. Jak prognozują analitycy z TrendForce, już w pierwszym kwartale przyszłego roku można spodziewać się spadku cen pamięci komputerowych.

Nie od dziś wiadomo, że pamięci RAM nigdy za wiele. Codzienne zastosowania wykorzystują coraz większe pojemności pamięci operacyjnej, więc wielu z was może rozważać jej rozbudowę. Jeśli planujecie dokupienie pamięci do komputera lub laptopa, warto rozważyć wstrzymanie się z zakupem do 2025 roku.

Pamięci RAM będą tanieć

Analitycy z firmy TrendForce prognozują znaczący spadek cen pamięci DRAM w pierwszym kwartale 2025 r., napędzany przez strategie zakupowe klientów i warunki rynkowe. Producenci OEM komputerów osobistych kontynuują redukcję zapasów, co zmniejsza wolumeny zamówień. Ceny DDR4 mają spaść o 10-15 proc., a DDR5 o 5-10 proc., głównie z powodu słabego popytu konsumenckiego, rosnącej produkcji w Chinach i nadmiaru tanich układów.

Jeśli planujecie zakup pamięci do komputera, warto wstrzymać się z decyzją do przyszłego roku. Będzie można zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Pamięci w laptopach i serwerach

Rynek serwerowych pamięci DRAM również odczuje presję cenową. Producenci przesuwają moce produkcyjne z modułów DDR4 na DDR5, co przy słabym sezonowym popycie może doprowadzić do spadku cen - DDR4 o 10-15 proc. i DDR5 o 3–8 proc.. Podobny trend widoczny jest w segmencie pamięci mobilnych, gdzie ceny LPDDR4X i LPDDR5X mogą spaść odpowiednio o 8–13 i 3–8 proc..

Spadki cen kart graficznych

Dobre informacje dotyczą też cen kart graficznych. Pamięci graficzne, mimo przechodzenia na nowszy standard GDDR7 dla nowych konstrukcji, również odnotują spadki cen. Ogólna słabość rynku i nadmiar zapasów mają wpłynąć na obniżki cen pamięci graficznych o 8–13 proc. w przypadku kości GDDR6 i 0-5 proc. w przypadku kości GDDR7.

Może to oznaczać, że doczekamy się nie tylko spadku cen pamięci RAM, ale również niższych cen kart graficznych. Nie tylko przez obniżki cen pamięci VRAM. Producenci przygotowują się do premiery nowych generacji, więc starsze konstrukcje będą wyprzedawane w niższych cenach.