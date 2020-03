Play przyłącza się do apelu o pozostawanie w domach i respektowanie zaleceń rządowych i medycznych. I by umilić nam czas spędzony w domach daje nam do końca marca coś bez opłat.

Obecna sytuacja i zalecenia sugerujące pozostawanie w domu, jeśli nie mamy potrzeby załatwiania obowiązków w terenie, zachęciła firmy i operatorów telekomunikacyjnych do zareklamowania swoich usług telewizyjnych i VOD. Poprzez ich odkodowanie i udostępnienie bez opłat.

Play też udostępnia 40 kanałów TV bez opłat

Taką ofertę ma już Orange, o którego ofercie piszemy tutaj. Dołącza się także PLAY, który zdecydował się udostępnić do 31 marca (a jeśli sytuacja epidemiologiczna się nie poprawi to może i dłużej) 40 kanałów w ramach usługi Play NOW TV.

Korzystanie z Play NOW w ramach internetu Play nie pomniejsza pakietu danych

Te 40 kanałów standardowo dostępne jest w postaci płatnych pakietów. Teraz jednak, każdy użytkownik usług PLAY, który ma w swojej umowie zawarty dostęp do Play NOW TV (również w wersji z TV BOX), ma również dostęp do tych kanałów premium. Uwaga, ta oferta nie dotyczy niestety osób, które mają usługi PLAY w ramach działalności gospodarczej.

Darmowy dostęp obejmuje kanały z pakietu Extra i Kids

Pakiet Extra to popularne stacje z grupy BBC (BBC Earth, BBC First, BBC Brit oraz BBC World News), A+E (Polsat Crime+Investigation, H2 History, Lifetime) czy VIACOMCBS (Polsat Comedy Central Extra, MTV Live HD). Oczywiście w pakiecie nie zabrakło też kanałów oferujących popularne seriale – AXN, AMC, Epic Drama, Sci Fi czy 13 Ulica. Fanów sportu (w tym tego wirtualnego) oraz motoryzacji powinny ucieszyć Extreme Sports Channel, Ginx Esports TV oraz Motowizja. Poza tym do dyspozycji użytkowników operator oddaje też bogatą bibliotekę filmów, seriali, programów w bibliotece Paramount Play.

Z kolei najmłodsi będą mogli oglądać takie programy jak Nickelodeon, Cartoon Network i Nick Jr. Poza nimi w pakiecie znajdują się także Baby TV, Polsat JimJam, Duck TV, Da Vinci, Boomerang oraz BBC CBeebies.

A co po 31 marca 2020?

Wszyscy liczymy, że sytuacja w kraju jak najszybciej się unormuje i nie ma chyba osoby, która wolałaby mieć darmowe programy zamiast spokojnego życia bez zagrożenia epidemiologicznego.

Jednak PLAY bierze pod uwagę, że sprawy mogą potoczyć się niekorzystnie i gotowy jest, by ewentualnie przedłużyć swoją ofertę darmowego dostępu.

A nawet jeśli to nie nastąpi to pozostaje nam okres próbny dla pakietów Extra i Kids. W usłudze PLAY NOW TV jest to 90 dni, a PLAY NOW 30 dni.

Źródło: Play, inf. własna

