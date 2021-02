Player się zmienił i całkowicie wyłączona została opcja umożliwiająca oglądanie filmów i seriali za darmo. Teraz za dostęp do katalogu musisz zapłacić 15 złotych lub połowę tej kwoty, ...ale wtedy będą reklamy.

Player się zmienia. Koniec z oglądaniem za darmo

Bezpłatny dostęp do Playera to już historia. Polski serwis VOD przechodzi na model całkowicie subskrypcyjny. Dobra wiadomość jest taka, że najtańszy abonament kosztuje mniej niż dychę miesięcznie – zresztą w ogóle jest bardzo ciekawą opcją. To, czy atrakcyjną, pozostanie pewnie kwestią dyskusyjną, ale ciekawą – to na pewno.

Ile kosztuje Player? Cennik 2021:

abonament PLAYER (z reklamami) – 8 zł / 30 dni (w promocji: 4 zł za pierwszy miesiąc)

(w promocji: 4 zł za pierwszy miesiąc) abonament PLAYER – 15 zł / 30 dni (w promocji: 7,50 zł za pierwszy miesiąc)

(w promocji: 7,50 zł za pierwszy miesiąc) abonament PLAYER + Kanały TV – 30 zł / 30 dni (w promocji: 15 zł za pierwszy miesiąc)

Pełen katalog Player już za 8 złotych, ale… z reklamami

Jak widzisz, najtańszy pakiet kosztuje zaledwie 8 złotych miesięcznie. Z jednej strony to bardzo mało, z drugiej (jak nietrudno się było zorientować) – pomimo opłaty nadal będą wyświetlać się reklamy. Mimo to jest to ciekawa opcja, bo zyskujesz dostęp do pełnego katalogu Playera – z wszystkimi programami i serialami (których kolejne odcinki często możesz oglądać jeszcze przed premierą w telewizji), kolekcją discovery+ oraz kilkudziesięcioma filmami (na czele z nowościami produkcji TVN).

A co zyskasz, jeśli zapłacisz więcej?

Kolejnym etapem jest kosztujący 15 złotych miesięcznie abonament PLAYER z dokładnie taką samą biblioteką. Warto dopłacić siedem złotych, ponieważ w ten sposób nie tylko uwalniasz się od reklam, ale też zyskujesz możliwość oglądania wybranych treści w rozdzielczości 4K oraz pobierania niektórych programów i seriali do późniejszego oglądania ich bez dostępu do Internetu.

Wszystko to jest również zawarte w najwyższym pakiecie, czyli PLAYER + Kanały TV za 30 złotych miesięcznie. Zgodnie z nazwą otrzymujesz tutaj dodatkowo dostęp do telewizji przez Internet, a konkretnie: możliwość oglądania 27 kanałów telewizyjnych na żywo. Na liście znajdują się między innymi TVN 24, Discovery, Planete+, Animal Planet, Discovery Science, Discovery Historia, nSport+, TVN Turbo, MotoWizja, TVN Style, Discovery Life, TLC, Kuchnia+, TVN, TVN 7, Ale Kino+ czy MiniMini+.

Płatność cykliczna lub z góry – w promocji to drugie opłaca się bardziej

Nie trzeba wiązać się długoterminowymi umowami, by korzystać z usługi Player. Można ustawić wygodny, samoodnawiający się abonament (wtedy co miesiąc z naszego konta zostanie pobrana określona kwota), z którego w dowolnej chwili możesz zrezygnować. Możesz jednak także zaoszczędzić, decydując się na wykupienie pakietu w promocji na dłuższy okres. Ile wtedy zapłacisz?

50 złotych za pakiet PLAYER na 365 dni

144 złotych za pakiet PLAYER + Kanały TV na 180 dni

240 złotych za pakiet PLAYER + Kanały TV na 365 dni

Co jeszcze warto wiedzieć o Playerze?

Player to jeden z największych serwisów VOD w Polsce. Oferuje nie tylko ciekawą ofertę programową, ale też atrakcyjne warunki. Cennik już znasz, a warto też wiedzieć, że w ramach jednego konta możesz założyć nawet 5 profili (z czego równocześnie można oglądać treści na 2 urządzeniach). Dodatkowym plusem jest wygodna aplikacja dostępna na smartfony i tablety z Androidem i iOS-em, telewizory Smart TV, konsole PlayStation oraz przystawki Chromecast i Apple TV. Możesz też oglądać filmy i seriale na komputerze, przez przeglądarkę.

Źródło: Player, informacja własna

