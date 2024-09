PlayStation 5 Pro i GTA 6 – idealne połączenie? Okazuje się, że niekoniecznie. Nowa konsola może nie sprostać wymaganiom nadchodzącej produkcji Rockstar Games, a wszystko przez przestarzały procesor.

Premiera konsoli PlayStation 5 Pro dopiero przed nami, ale producent już teraz chwali się lepszą specyfikacją i zapowiada znacząco wyższą wydajność. Według jego deklaracji w zapowiedzi PlayStation 5 Pro, nowy sprzęt ma umożliwić grę w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, choć prawdopodobnie nie we wszystkich tytułach.

Jeśli liczyliście na taką jakość w przypadku zapowiadanego GTA 6, najprawdopodobniej będziecie musieli obejść się smakiem.

GTA 6 na PlayStation 5 Pro? O 60 fps (raczej) można będzie zapomnieć

Richard Leadbetter z serwisu Digital Foundry wypowiedział się na temat możliwości nowej konsoli Sony. Zapytany, czy GTA 6 mogłoby realistycznie działać z prędkością 60 klatek na sekundę na PS5 Pro, zasugerował, że mogą pojawić się z tym problemy.

„Nie. Gry z serii Grand Theft Auto zawsze uruchamiały złożone symulacje, które mocno obciążały procesor, dlatego też każda gra GTA była początkowo uruchamiana na swoich platformach docelowych w 30 klatkach na sekundę (lub niższej!).

Problemem jest stary procesor

Leadbetter zauważył, że problemem jest zbyt słaby procesor w nowej konsoli.

„PS5 Pro korzysta z tego samego procesora co PS5 i osiągnięcie 60 klatek na sekundę byłoby niezwykle trudne, jeśli podstawowa wersja PS5 celuje w 30 klatek na sekundę” - wyjaśnia. „To nie jest problem GPU, to problem CPU.”

PlayStation 5 Pro bazuje na nowym chipie, jednak sam procesor jest bardzo podobny do jednostki ze zwykłego PlayStation 5 - to 8-rdzeniowy/16-wątkowy układ na bazie architektury AMD Zen 2 (tyle, że pracuje on z nieco wyższym taktowaniem). Dla porównania, najnowsze procesory w komputerach bazują na architekturze Zen 5 (modele Ryzen 9000).

GTA 6 najprawdopodobniej pokaże jedno z najbardziej realistycznych odwzorowań życia w mieście, jakie widzieliśmy w grach. Niestety, taka symulacja w bardzo mocnym stopniu obciąża procesor, a w PS5 Pro może być on za słaby, by zapewnić płynność animacji na poziomie 60 fps w rozdzielczości 4K. Może się okazać, że takie możliwości zaoferuje komputer PC (i to z górnej półki).

Możliwości PlayStation 5 Pro nadal niepewne

Leadbetter zaznacza jednak, że na ten moment trudno wypowiadać się o możliwościach nowej konsoli. Producent zaprezentował jej zwiastun, ale na premierę (i testy) będziemy musieli poczekać do 7 listopada.

„Dziewięć minut to za mało, by dogłębnie opisać funkcje maszyny i filozofię stojącą za jej projektem”.

Czekamy zatem na premierę i niezależne opinie dotyczące wrażeń z rozgrywki. Na grę GTA 6 (i próby jej odpalenia na konsoli) trzeba jednak będzie poczekać aż do jesieni 2025.