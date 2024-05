Mobilne gry free-to-play. PlayStation pracuje nad nową platformą

Czy na rynku gier pojawi się kolejna platforma? Oferta pracy w szeregach Sony sugeruje, że PlayStation chce powalczyć o udział w niezwykle dochodowym segmencie gier.

Gry PlayStation lądujące na PC nie są rzadkością, wszak jest to elementy strategii “niebieskich”. Jak doskonale wiadomo, branża gier ewoluuje, co popycha korporacje do działania i wszystko wskazuje na to, że japończycy mają ciekawy pomysł.

PlayStation uśmiecha się do gier mobilnych

PlayStation pracuje nad platformą z grami mobilnymi free-to-play - tak wynika z ogłoszenia o pracę na stanowisko architekta platform mobilnych, o czym informuje serwis TweakTown.

W ogłoszeniu czytamy, że “PlayStation Studios Mobile poszukuje doświadczonego inżyniera oprogramowania, który zaprojektuje platformę PlayStation do tworzenia, publikowania i obsługi darmowych gier mobilnych. Osoba na tym stanowisku będzie kierować projektowaniem i wdrażaniem tej platformy; będzie współpracować z wewnętrznymi zespołami, by połączyć gry mobilne z usługami PlayStation i zapewnić, że wszystkie gry mobilne spełniają standardy jakości PlayStation.”

Przecieki nabierają sensu

Tworzenie, publikowanie i obsługa darmowych gier mobilnych - tak najwyraźniej wyglądają plany PlayStation. To nie powinno dziwić, bowiem rynek gier mobilnych to całkiem spory i kaloryczny kawałek tortu z olbrzymim potencjałem na to dalszy rozwój. Wystarczy zwykły telefon (albo wyszukany telefon do gier) i można wkraczać do rozgrywki.

W tym miejscu warto przypomnieć o marce Horizon i serii przecieków na temat niezapowiedzianego projektu z tego uniwersum, który podobno jest grą MMO. Project Skyline aka Horizon MMO od NCSOFT zaczął "wyciekać”, a wśród docelowych platform znajduje się jedynie "PC/mobile" - bez konsol PlayStation. Coś jest na rzeczy? Czas pokaże.

Źródło: TweakTown