Microsoft podał listę gier, które w przyszłym miesiącu, w programie Games with Gold, będą dostępne dla abonentów usługi Xbox Live Gold. Wydaje się, że oferta nie będzie określana mianem rzucającej na kolana.

Oferta Games with Gold na maj

Część komentarzy, a także sporo negatywnych ocen pod materiałem wideo promującym ofertę wydaje się zresztą najbardziej wymowna. Oczywiście nie można stwierdzać, że nikt nie znajdzie tutaj niczego dla siebie, bo to byłaby nieprawda.

Najgłośniejszym tytułem przygotowanym na kwiecień wydaje się V-Rally 4 z 2018 roku. Jeśli ktoś nie stroni od gier rajdowych, a nie miał z tą pozycją do czynienia to może zechcieć te zaległości nadrobić. W tym samym roku debiutował Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr. To już zupełnie inne klimaty, mowa w końcu o RPG dla sympatyków science fiction.

V-Rally 4 – Xbox One – 1 maja – 31 maja

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr – Xbox One – 16 maja – 15 czerwca

Sensible World of Soccer – Xbox 360 – 1 maja – 15 maja

Overlord II – Xbox 360 – 16 maja – 31 maja

Program Games with Gold nieprzerwanie obowiązuje również na Xbox 360. Tym razem dla korzystających ze starszych konsol przygotowano Sensible World of Soccer oraz Overlord II. Obydwie te gry, dzięki programowi wstecznej kompatybilności, zadziałają także na Xbox One.

Wkrótce powinniśmy poznać kontrpropozycję Sony w ramach PlayStation Plus na maj. Przecieki nakazują sądzić, że Japończycy przygotowują mocne uderzenie.

Źródło: Microsoft

Warto zobaczyć również: