Sony ujawniło gry, jakie gracze będą mogli zgarnąć w ramach abonamentu PlayStation Plus w czerwcu. Tym razem są to trzy tytuły.

PlayStation Plus na czerwiec 2022

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

God of War w PlayStation Plus. Niby super, ale...

Narzekający w miesiącach, w których w PlayStation Plus brakuje głośnych tytułów tym razem powinni być zadowoleni. God of War to przecież produkcja AAA, do tego naprawdę udana, o czym szerzej pisaliśmy chociażby w recenzji. Wymieniliśmy ją również w zestawieniu najlepszych gier na PlayStation. Krótko to ujmując - hit. No ale teraz pojawiają się głosy, że przecież prawie każdy posiadający konsolę PlayStation ma już w kolekcji tę pozycję. Przyjmijmy jednak, że znajdzie się ktoś, dla kogo będzie to dobra oferta.

A jeśli nie God of War, to co? Już nie tak głośne tytuły. Naruto to Boruto: Shinobi Striker to gra akcji studia Soleil nastawiona na rywalizację w sieci i cechująca się przy tym kreskówkową grafiką. Również w przypadku Nickelodeon All-Star Brawl mamy do czynienia z tego typu oprawą. To bijatyka, ale bez rozlewu krwi, także dla młodszych. Jak sugeruje tytuł, bohaterami są postacie znane z bajek Nickelodeon, SpongeBob Kanciastoporty, Wojownicze Żółwie Ninja czy Danny Phantom.

Na całe trio gier z PlayStation Plus na czerwiec możecie rzucić okiem na poniższym materiale wideo od PlayStation Access.

Źródło: Sony, PlayStation Access