Czwartkowe popołudnie to ten czas, gdy warto zajrzeć do sklepu Epic Games Store. Ponownie zaktualizowano tam zakładkę z promocjami. Co nowego?

Fort Triumph i RPG in a Box za darmo

W zeszłym tygodniu posiadacze kont na Epic Games Store mieli okazję wzbogacić bibliotekę o Star Wars Squadrons. Tym razem postawiono na dwie propozycje, aczkolwiek już na pierwszy rzut oka wydają się one znacznie skromniejsze. Czy faktycznie takie są?

Do pobrania są Fort Triumph i RPG in a Box. Oferta obowiązuje tradycyjnie przez tydzień, w tym przypadku do 8 grudnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Co konkretnie rozdaje Epic Games Store?

Tytuły już znamy, ale czy kojarzycie o czym konkretnie mowa?

Fort Triumph to gra strategiczna, która oferuje klimaty fantasy (chociaż z humorem, a niektórzy powiedzą, że z elementami parodii) oraz turową walkę. Spotkała się z niezłym przyjęciem, można w ten sposób określać średnią nieco ponad 70%, zarówno wśród recenzentów jak i graczy.

RPG in a Box można natomiast uznać za bardzo nietypową propozycję, przynajmniej jeśli chodzi o rozdawnictwo Epic Games Store. To bowiem nie gra, ale proste narzędzie do ich tworzenia. To o tyle ciekawe, że nie potrzeba tutaj wiedzy na temat programowania czy modelowania. Mimo wszystko chodzi tu bowiem o zabawę. Aplikacja oferuje między innymi edytor wokseli, edytor map, opcje tworzenia skryptów, dialogów, wyboru kamery, systemu walk czy generator efektów dźwiękowych.

