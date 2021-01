Sony przygotowało promocję, w ramach której przy zakupie 3-miesięcznej subskrypcji PlayStation Plus można otrzymać prezent do wykorzystania w grze FIFA 21.

PlayStation Plus z FIFA Points w prezencie

Promocja, a właściwie jej zasady są niezwykle proste. Osoby kupujące 3-miesięczną subskrypcję PlayStation Plus otrzymają prezent w postaci 1050 FIFA Points. Są tu do spełnienia jedynie dwa warunki. Promocja obowiązuje u wybranych partnerów handlowych Sony - Empik i Media Expert, a poza tym trzeba wyrobić się w określonym terminie - dość długim, bo do 3 marca. Otrzymane FIFA Points można będzie wykorzystać w grze FIFA 21 do budowania swojej pozycji w sieciowym trybie Ultimate Team.

A PlayStation Plus na luty akurat bardzo kusi

Warto tu przypomnieć, że PlayStation Plus można wykupić w trzech wariantach - 1 miesiąc, 3 miesiące i 12 miesięcy, omawiany tutaj kosztuje 99 złotych. W ramach subskrypcji otrzymuje się kilka korzyści. Przede wszystkim możliwość grania online, ale też ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze czy co darmowe gry każdego miesiąca.

I tu dochodzimy do informacji sprzed kilku dni, a mianowicie do darmowych gier, jakie zostaną udostępnione w ramach PlayStation Plus na luty. Wśród nich znajdzie się Control Ultimate Edition rozbudowane o dodatki i przygotowane pod kątem wykorzystania mocy obliczeniowej PlayStation 5. Posiadacze PlayStation 4 też z tej oferty jednak skorzystają, tyle, że otrzymają nieco mniej zaawansowaną grafikę.

Źródło: PlayStation

