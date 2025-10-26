  • benchmark.pl
Wielki hit Xboxa powraca w zupełnie nowej odsłonie… na PS5. Pierwszy zwiastun i gameplay już dostępne

Aneta Tomczyk
Legendarna seria gier, budująca na przestrzeni lat markę Xbox, oczekuje zupełnie nowego otwarcia. To zainaugurować ma “Halo: Campaign Evolved” – remake “Halo: Combat Evolved”, będący jednak czymś więcej niż sentymentalnym powrotem do korzeni. Premiera w przyszłym roku… na PS5.

Halo: Campaign Evolved na PS5

Oficjalna zapowiedź “Halo: Campaign Evolved” nie zaskakuje o tyle, że od jakiegoś czasu dało się słyszeć plotki o remasterze lub remake'u “Halo: Combat Evolved”. Podtrzymał je sam szef Xboxa, Phil Spencer, zapowiadając w czerwcu tego roku “powrót klasyki, która jest z nami od samego początku”. 

Kolejna, związana z premierą decyzja nie jest już jednak tak oczywista. Jak się bowiem okazało, najnowsza odsłona serii “Halo” – dostępnej do tej pory wyłącznie na sprzęcie Microsoftu i komputerach – trafi na konkurencyjne PS5, dołączając w ten sposób do tytułów, takich jak “Forza Horizon 5”, “Sea of Thieves” czy “Gears of War Reloaded”. 

Halo: Campaign Evolved – kiedy premiera?

Premiera “Halo: Campaign Evolved” została zaplanowana na 2026 rok, kiedy to kultowa seria strzelanek obchodzi swoje 25. urodziny. Poza PS5 gra dostępna będzie również na Xbox Series X|S, PC, Steam oraz Xbox Cloud Gaming. W dniu premiery znajdziecie ją w Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.

Halo: Campaign Evolved – co już wiadomo? (zwiastuny)

“Halo: Campaign Evolved” to remake “Halo: Combat Evolved”, powstały na silniku Unreal Engine 5, mającym zapewnić grze nową jakość. Jak wyjaśnia jej producent wykonawczy, Damon Conn, efekty swojej pracy kieruje zarówno do zapalonych graczy, jak i tych, którzy z tytułem mają do czynienia po raz pierwszy:

Chcieliśmy zacząć od miejsca, w którym wszystko się zaczęło – od oryginalnej kampanii, która zdefiniowała »Halo«. Start właśnie tutaj oznacza, że osoby, które nigdy wcześniej nie grały w tę grę, będą mogły zrozumieć historię od samego początku, co pomoże nam wyznaczyć kierunek dla nowych opowieści z uniwersum »Halo«. Nacisk na doświadczenie kampanii pozwala nam w pełni skoncentrować się na uchwyceniu atmosfery, tonu, emocjonalnego wpływu tego, co sprawiło, że pierwsza kampania była tak wyjątkowa i ikoniczna.

“Halo: Campaign Evolved” to nie tylko udoskonalona warstwa wizualna, ale też trzy zupełnie nowe misje-prequele, dodatkowa broń i pojazdy. Pod dostatkiem będzie też wrogów: 

»Halo: Campaign Evolved« to wiernie odtworzona, lecz unowocześniona wersja kampanii z »Halo: Combat Evolved«. Poznaj oryginalną opowieść w nowej odsłonie dzięki grafice o wysokiej rozdzielczości, ulepszonym przerywnikom filmowym i udoskonalonemu sterowaniu. Poznaj także trzy zupełnie nowe misje poprzedzające wydarzenia z udziałem Master Chiefa i sierżanta Johnsona. Szerszy arsenał broni, pojazdów, wrogów i modyfikujących rozgrywkę »Czaszek« — opcjonalnych modyfikatorów zmieniających walkę w zabawny i wymagający sposób poprzez dodanie nowatorskich rozwiązań taktycznych i zapewnienie niepowtarzalności podczas kolejnej rozgrywki.

Graj tak lub w trybie współpracy online dla maksymalnie 4 graczy z pełną obsługą rozgrywki międzyplatformowej i wspólnych postępów. Niezależnie od tego, czy poznajesz »Halo« po raz pierwszy, czy wracasz do gry po 25 latach, »Halo: Campaign Evolved« zaoferuje Ci przygodę, która jest jednocześnie ponadczasowa i zupełnie nowa

– można przeczytać na Steamie. 

Pełny zwiastun “Halo: Campaign Evolved” oraz 13-minutowy gameplay poniżej: 

Źródło: Steam, HALO / YouTube

