Jeden z polskich sklepów pozwala na zapisy na dodatkową pulę konsol PlayStation 5 - konsultanci będą dzwonili do chętnych 25.11.2020.

Premiery konsol dziewiątej generacji rozgrzewają graczy. I nie tylko dlatego, że w sieci da się znaleźć filmy z dymiącym z przegrzania Xbox Series X (które to doniesienia dementuje Microsoft). Najbardziej spociły się jednak z przepracowania... serwery polskich sklepów, w dniu premiery PlayStation 5.

W czwartek, 19.11.2020 o godzinie 10:00, na skutek obostrzeń związanych z pandemią, najnowszą konsolę Sony można było kupić wyłącznie w sklepach internetowych. Jak nietrudno się domyślić, tysiące graczy polujących na PlayStation 5 częściowo nieświadomie dokonało ataku typu DDoS i strony internetowe nie wytrzymały obciążenia.

Czy komuś udało się kupić konsolę? Ja osobiście wiem, że poległem w boju, mimo iż polowałem między innymi w MediaMarkt czy Media Expert. Ten pierwszy sprzedawał zresztą nie samą PlayStation 5 w cenie 2299 zł, a jej wydanie z dodatkowym padem DualSense oraz grą FIFA 21 w Steelboku, w łącznej cenie 2749 zł. Jednak nawet większy wydatek nie odstraszył kupujących.

RTV Euro AGD da graczom dostęp do kolejnej puli PlayStation 5

Wciąż jest jednak nadzieja dla pechowców, którzy tak jak ja, chcieliby mieć konsolę jeszcze przed tegorocznymi świętami. Sklep RTV Euro AGD nie uruchomił sprzedaży o 10:00 i jego witryna nie uległa zawieszeniu. Zamiast tego, klienci którzy wpisali swój adres e-mail w polu "Powiadom o dostępności", na karcie produktu PlayStation 5, w piątek otrzymali wiadomość o poniższej treści:



Uwaga! To nie jest mail potwierdzający rezerwację konsoli PS5. Jeżeli byłeś jednym z pierwszych zainteresowanych PS5 zarejestrowanych na naszą komunikację, otrzymasz kolejną wiadomość w przyszłym tygodniu. Szanowny Kliencie, chcielibyśmy poinformować, że mamy już potwierdzone informacje o pierwszej dostawie konsol PS5, ale ich liczba będzie bardzo ograniczona. W związku z tym nie uruchamiamy teraz sprzedaży przez stronę www.euro.com.pl.



Nasi konsultanci po 25.11.20 mailowo lub telefoniczne (jeżeli mamy numer telefonu i zgodę na kontakt) skontaktują się z tymi osobami, które najwcześniej zarejestrowały się na nasz newsletter dotyczący PS5 na stronie produktu.



Każdej z tych osób zaproponujemy 1 konsolę PS5 w wersji z napędem. Zakup będzie możliwy przy opłacie z góry lub przy odbiorze (gotówka), ze względów technicznych nie będzie możliwości zakupu produktu w systemie ratalnym.



Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail i konfiguracji filtra antyspamowego, abyśmy mogli do wszystkich dotrzeć z informacją. Możemy też kontaktować się telefonicznie z numeru 855 855 855.



Gdy tylko uzyskamy potwierdzenie dotyczące dostępności konsol w najbliższej przyszłości, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Niestety, nie jest podana liczba dostępnych konsol. Ciężko więc stwierdzić, czy osoby, które zapiszą się na przykład dnia 24.11.2020 mogą liczyć na to, że dostaną propozycję zakupu PlayStation 5. Warto jednak próbować - jeśli wszyscy stwierdzą "na pewno się spóźniłem", to może gdzieś na końcu kolejki zostanie jeszcze miejsce dla szczęśliwców. Na stronie RTV Euro AGD wciąż można wprowadzić swój adres, by być powiadomionym o dostępności konsoli.

W całym tym "polowaniu" zastanowiło mnie też opóźnienie sieci Neonet - po przejściu na kategorię PlayStation 5 tym sklepie, wciąż widnieje grafika z informacją "Premiera już jutro!". Nie zauważyłem też uruchomienia sprzedaży. Sprawę zdaje się rozjaśniać jednak twitterowe konto @NEONET_SA, na którym pojawiły się poniższe wpisy:



Wczorajsze zainteresowanie premierą konsoli #PlayStation5 prześcignęło oczekiwania wszystkich w branży w tym, niestety, również nasze. Mamy w związku z egzemplarzami PS5 sprzedanymi w dniu premiery (19.11) ważne informacje. Przyspieszymy wysyłkę konsol już na dzień 25.11 (zamiast zapowiadanego wcześniej terminu do 15.12). Wysyłka z dnia 25.11 będzie dotyczyć jednak jedynie części zamówień. Decydować o wysyłce będzie kolejność rejestracji zamówienia w systemie (nie status płatności). Części Klientów nie będziemy w stanie zagwarantować dostawy. Tym osobom pilnie zwrócimy środki, a zamówienia będziemy zmuszeni anulować. Zwrot wszystkich środków z anulowanych zamówień odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych przy płatności przelewem i ok. 2 dni w PayU. Do wszystkich Klientów, których zamówienia anulujemy dzisiaj, wyślemy z wyprzedzeniem mailowo ofertę zakupu PS5 z kolejnej partii, przed uruchomieniem ogólnej informacji o wznowieniu sprzedaży. Serdecznie przepraszamy za zbyt późne zamknięcie przyjmowania zleceń w dniu 19.11.2020. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby takie błędy nie zdarzały się w przyszłości.

Polscy gracze za pomocą mediów społecznościowych nie kryją rozczarowania z zakupów. Wielu z nich wspomina o anulowaniu zamówień czy zacinaniu się stron przy dodawaniu do koszyka, finalizowaniu transakcji czy płatności. Najbliższe dni i tygodnie rozstrzygną o tym, kto jeszcze w 2020 roku będzie bawił się z wykorzystaniem PlayStation 5.

A Wy jak podchodzicie do premiery konsol dziewiątej generacji? Dzielcie się opiniami i doświadczeniami w komentarzach i głosujcie w ankiecie.

