To już ostatnie godziny głosowania w plebiscycie Plebiscyt Produkt Roku WP 2023, który ma na celu docenić najbardziej innowacyjne produkty minionego roku. Głosowanie jest wyjątkowo zacięte i to od Was będą zależeć wyniki w poszczególnych kategoriach.

Plebiscyt Produkt Roku WP 2023 łączy tradycję dwóch innych konkursów technologicznych: Imperatorów WP oraz Produktu Roku benchmark.pl. Chcemy docenić te produkty i usługi, które miały znaczący wpływ na postęp technologiczny.

Plebiscyt Produkt Roku WP 2023

W tym roku wybraliśmy kilkanaście kategorii, które miały kluczowy wpływ na nasze życie:

AGD Roku

Telewizor Roku

Smartfon Roku

Inteligentny Zegarek Roku

Pojazd Elektryczny Roku

Laptop Roku

Gra Roku

Peryferia Roku

Aplikacja Roku

Podzespół Roku

Sprzęt Audio Roku

Wideorejestrator Roku

Innowacja Roku

To właśnie Wasze głosy zdecydują, które produkty w wymienionych kategorii zasługują na miano Produktu Roku 2023 WP.

Dodatkowo ustanowiliśmy specjalną kategorię: Produkt Roku, w której zwycięzcę wybierze jury składające się z doświadczonych redaktorów i specjalistów branżowych. Ich obowiązkiem będzie nie tylko ocena nominowanych produktów, ale także wspieranie i propagowanie nowatorskich rozwiązań, które przyczyniają się do postępu na rynku technologii.

Ostatnie godziny głosowania

Głosowanie w plebiscycie Produktu Roku 2023 WP potrwa do 27 marca 2024 r., więc macie ostatnie godziny na wybranie swoich typów (głosować można do północy). Wystarczy wejść na oficjalną stronę plebiscytu i za pomocą formularza oddać swój głos na wybrane produkty. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników, więc to właśnie Wy możecie mieć decydujący wpływ na wybór laureatów.