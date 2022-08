Kupując wybrane smartfony Huawei można zgarnąć słuchawki FreeBuds SE. Gdzie i jak skorzystać z oferty?

Smartfon Huawei ze słuchawkami w zestawie

Jeszcze jakiś czas temu smarfony z logo Huawei były u nas bardzo popularne. W momencie nałożenia na producenta amerykańskich sankcji sytuacja zaczęła się zmieniać, okazuje się, że jednak przeszkadza nam (mieszkańcom wielu innych regionów również) brak prostego dostępu do usług Google. Z drugiej strony są też tacy, którzy do tego przywykli i nie oceniają nowości Huawei wyłącznie przez ten pryzmat. I to chyba głównie dla takich osób magnesem do zakupu może być najświeższa promocja.

Jest ona częścią większej akcji back to school. O co konkretnie chodzi? Zasady są bardzo proste. Kupując jednego z trzech smartfonów - Huawei nova Y70, Huawei nova Y90 lub Huawei nova 9 SE - można dobrać za darmo bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds SE. Promocja obowiązuje do 11 września, za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Huawei oraz wybranych partnerów handlowych producenta, między innymi RTV Euro AGD, Media Markt czy Neonet.

Który smartfon Huawei wybrać?

Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 to nowości, pojawiły się na naszym rynku w lipcu, o czym zresztą informowaliśmy, bo w przedsprzedaży też serwowano do nich gadżet. Trudno jednak nazywać te modele konkurencyjnymi czy tym bardziej kuszącymi na tle bezpośrednich konkurentów.

Zauważalnie więcej ma do zaoferowania tylko odrobinę starszy Huawei nova 9 SE, o którym zresztą możemy powiedzieć więcej na podstawie bezpośredniego kontaktu i użytkowania tego modelu. Solidnie, z czego ten producent jest zresztą znany, wypada przede wszystkim jakość zdjęć (zwłaszcza z głównego obiektywu 108 Mpix). Możecie sprawdzić to w naszej wcześniejszej publikacji. Poza tym za nieco ponad 1000 złotych, Huawei nova 9 SE ma do zaoferowania wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 680 współpracujący z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię 4000 mAh z szybkim ładowaniem 66W.

Czy taki bonus może Waszym zdaniem kogokolwiek przekonać? W regularnej sprzedaży Huawei FreeBuds SE kosztują niespełna 200 złotych. Jeśli natomiast macie jakieś wątpliwości odnośnie platformy HMS, to i o niej już pisaliśmy przybliżając najważniejsze kwestie.

