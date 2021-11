Zaprezentowany dziś POCO M4 Pro 5G ma być, podobnie jak poprzednicy, jednym z najwydajniejszych i najciekawszych modeli w swoim segmencie cenowym. Czy faktycznie są na to szanse?

Premiera smartfona POCO M4 Pro 5G

POCO to stosunkowo młoda marka smartfonów, którą należy pozycjonować za Xiaomi i Redmi. W jej ramach pojawiają się modele górujące nad bezpośrednimi rywalami głównie w zakresie podzespołów odpowiedzialnych za wydajność. Również przy POCO M4 Pro 5G jest to mocno akcentowane.

„Seria M jest zaprojektowana dla młodych użytkowników smartfonów, którzy szukają największej dostępnej mocy za najmniejsze pieniądze. Wyższa wydajność i ładowanie 33 W sprawia, że jest to chyba najdoskonalszy smartfon dla młodych, jaki do tej pory zaprojektowaliśmy.” - Kevin Qiu, szef POCO Global

Od razu w takim razie sprecyzujmy, iż w tym przypadku mowa o przedstawicielu najtańszej serii M. POCO M4 Pro 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 810 wykonany w 6nm procesie technologicznym i wspierany przez układ graficzny ARM Mali-G57 MC2 (1068 MHz). Jednocześnie w obudowie zamknięto 4 GB lub 6 GB (w zależności od wersji) pamięci RAM LPDDR4X i pamięć wewnętrzną UFS 2.2.

POCO M4 Pro 5G specyfikacja techniczna

Android 11 z MIUI 12.5

wyświetlacz 6.6 cala, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), 90Hz z DynamicSwitch

procesor MediaTek Dimensity 810 (6nm)

4GB / 6 GB pamięci RAM LPDDR4X

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 + czytnik kart microSD

kamera główna 50 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.2

kamera przednia 16 Mpix f/2.45

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, dual SIM

głośniki stereo

bateria 5000 mAh, ładowanie 33W

wymiary 163.56 x 75.78 x 8.75 mm

waga 195 g

Całkiem obiecujący ekran i nieco zaskakujący aparat

Jak na tę cenę w zapowiedziach dość dobrze prezentuje się wyświetlacz. To panel IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania do 90 Hz. Funkcja DynamicSwitch będzie odpowiadała za regulację także na poziomu 50 Hz i 60 Hz. Jednocześnie należy mówić o częstotliwości próbkowania dotyku wynoszącej 240 Hz.

Nieco zaskakuje główny aparat fotograficzny. POCO M4 Pro 5G jest wprawdzie pierwszym modelem z serii M, który ma sensor 50 Mpix, ale zarazem towarzyszący mu tylko obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix. Jak na obecne standardy to skąpa liczba, aczkolwiek obiektywy makro w tańszych telefonach wypadają często tak skromnie, że może rezygnację z niego wypada zrozumieć skoro wiedziano, że na wiele się nie przyda. Zapewne pojawią się za to chętni do skorzystania z dual SIM czy szybkiego ładowania baterii (33W w tym budżecie to całkiem dobry wynik). Jak jasno sugeruje nazwa, nowy POCO wspiera też 5G.

Ile kosztuje POCO M4 Pro 5G?

POCO M4 Pro 5G będzie dostępny w trzech kolorach - POCO Yellow, Power Black i Cool Blue, a jednocześnie w dwóch wariantach różniących się zasobami pamięci: 4 GB + 64 GB oraz 6 GB + 128 GB. Pierwszy został wyceniony na za 229 euro, drugi ma kosztować 249 euro. Nie poznaliśmy jeszcze cen w złotówkach, ale wiadomo, że smartfon pojawi się w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Źródło: POCO