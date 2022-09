POCO M5s i POCO M5 to kolejne nowości coraz śmielej poczynającej sobie chińskiej marki. Raczej mało kogo zaskoczą, a czy zainteresują?

POCO M5s i POCO M5 oficjalnie zaprezentowane

POCO wywodzi się oczywiście od Xiaomi, ale od 2020 roku chce być traktowane jako samodzielna marka. Od początku stara się przekonywać, że przygotowuje propozycje głównie dla młodych fanów technologii oraz mobilnych graczy dysponujących ograniczonym budżetem. POCO M5s i POCO M5 będą propozycjami przystępnymi cenowo, oferowanymi poniżej i za około 1000 złotych. Czego w związku z tym można oczekiwać?

„POCO M5 i POCO M5s mają przełamać stereotyp, że telefon za rozsądne pieniądze nie może obsługiwać wymagających gier czy być świetnym centrum rozrywki. Jest to efekt wysiłków naszego zespołu, którego celem jest dostarczanie najbardziej ekscytujących rozwiązań dla entuzjastów technologii, w korzystnych cenach.” - Angus Ng, Dyrektor ds. marketingu produktu w POCO Global



POCO M5

Zaprezentowanym nowością daleko chociażby do POCO F4 i POCO X4 GT sprzed kilku tygodni. Producent zauważalnie koloryzuje, bo nie będą one zaliczane do demonów wydajności. POCO M5s i POCO M5 łączy nie tylko oprogramowanie, solidarnie mają też po 4GB RAM oraz pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 2.2. Nie jest to może wielce rozczarowujące, ale też nie stanowi niczego szczególnego w tym budżecie.

POCO M5s i POCO M5. Czym się różnią?

Mimo bliskiego pokrewieństwa w nazwach, rozbieżności w specyfikach jest znacznie więcej niż podobieństw. Nieco tańszy POCO M5 może pochwalić się wyświetlaczem z odświeżaniem 90 Hz, ale w POCO M5s panel IPS został zastąpiony przez AMOLED. Dodatkowo to ten model powinien zapewniać również lepsze zdjęcia i krótsze czasy ładowania.

POCO M5s POCO M5 system operacyjny Android 12, MIUI 13 ekran 6,43 cala, AMOLED, 2400 x 1080 pikseli 6,58 cala, IPS, 2408 x 1080 pikseli, 90 Hz procesor MediaTek Helio G95 (12 nm) MediaTek Helio G99 (6nm) RAM 4 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB UFS 2.2 + microSD aparat 64 Mpix f/1.8

8 Mpix f/2.2, 118 stopni

2 Mpix f/2.4

2 Mpix f/2.4 50 Mpix f/1.8

2 Mpix f/2.4

2 Mpix f/2.4 aparat selfie 13 Mpix f/2.4 5 Mpix f/2.2 łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, NFC Bluetooth 5.3, Wi-Fi ac, NFC akumulator 5000 mAh, ładowanie 33W 5000 mAh, ładowanie 18W dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy,

dual SIM, głośniki stereo, IP53 czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy,

dual SIM wymiary 160,46 x 74,5 x 8,29 mm 163,99 x 76,09 x 8,9 mm

Ceny POCO M5s i POCO M5, także promocyjne

Na ile wyceniono obydwa modele? Szczegóły poniżej.

POCO M5 4GB / 64 GB – 849 złotych

POCO M5 4GB / 128 GB – 999 złotych

POCO M5s 4GB / 64 GB – 1099 złotych

POCO M5s 4GB / 128 GB – 1199 złotych



POCO M5s

Jeśli jesteście zainteresowani, to warto szybko podjąć decyzję, ponieważ do 7 września włącznie można liczyć na rabat w wysokości 100 złotych. Objęto nim POCO M5 oraz POCO M5s w wariancie 4GB / 128 GB.

Źródło: poco