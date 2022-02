Za pośrednictwem Poco X4 Pro 5G producent ponownie celuje głównie w najmłodszych użytkowników. Tym razem nie chce jednak kusić ich przede wszystkim wydajnością.

Premiera POCO X4 Pro 5G na MWC 2022

POCO X4 Pro 5G to jeden ze smartfonów, którym nowa marka (w 2020 roku bardziej oddzielono ją od Xiaomi) chwali się w Barcelonie podczas targów MWC 2022. Przy okazji premiery podano, że w zeszłym roku do sklepów dostarczono ponad 20 milionów smartfonów POCO, z czego ponad 8 milionów to egzemplarze Poco X3 Pro. Czy można odbierać tę nowość jako bezpośredniego następcę?

Cóż, Poco X3 Pro z procesorem Qualcomm Snapdragon 860 miał przyciągać przede wszystkim wydajnością, w momencie debiutu był najmocniejszą propozycją w swoim segmencie cenowym. Tutaj mamy do czynienia z zauważalną zmianą koncepcji. Postawiono bowiem na procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, który nigdy nie gościł we flagowych modelach. Co więcej, zamiast pamięci UFS 3.1 zastosowano pamięć UFS 2.2.

Stwierdzenia, że „POCO X4 Pro 5G ma wszystkie zalety flagowca” zdają się tutaj nieco nie pasować. Plusem dla wielu będzie jednak zastosowanie ekranu AMOLED zamiast IPS. Stało się to po raz pierwszy w tej serii smartfonów, jednocześnie zachowano nie tylko przekątną 6.67 cala, ale również rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Zmieniono też aparat fotograficzny, tym razem jest potrójny, a główny obiektyw 108 Mpix (1/1.52 cala) powinien wypadać zauważalnie lepiej niż jego odpowiednik 48 Mpix w Poco X3 Pro .

Kilka słów wypada poświęcić również baterii o pojemności 5000 mAh. Wprawdzie o żywotności więcej powiedzą nam testy, ale obiecująco zapowiada się obsługa ładowania o mocy aż 67W. Producent deklaruje, że POCO X4 Pro 5G może naładować się do 70% w ciągu zaledwie 22 minut. W tej kwestii też będziemy mieli do czynienia za zmianą na lepsze. No i jak sugeruje nazwa, w tym przypadku można liczyć również na obsługę sieci 5G.

Specyfikacja POCO X4 Pro 5G

Android 11, MIUI 13

6.67-calowy ekran AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 695, Adreno 619

6 GB / 8 GB pamięci RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 + czytnik kart microSD

kamera główna 108 Mpix, f/1.9 + 8 Mpix, f/2.2 + 2 Mpix, f/2.4

kamera przednia 16 Mpix, f/2.4

Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, dual SIM (hybrydowy)

głośniki stereo, czytnik linii papilarnych z boku

bateria 5000 mAh, ładowanie 67W

wymiary 164.19 x 76.1 x 8.12 mm

waga 205 g

Ceny POCO X4 Pro 5G

Zainteresowani POCO X4 Pro 5G będą mieli możliwość wyboru spośród trzech wersji kolorystycznych: czarnej (Laser Black), niebieskiej (Laser Blue) i żółtej (POCO Yellow).

Ważniejsza decyzja będzie jednak związana z wariantami różniącymi się zasobami pamięci. Przewidziane są dwa - 6GB + 128GB oraz 8GB + 256GB. Ich ceny będą wynosić odpowiednio 299 euro oraz 349 euro.

Bonusem dla kupujących POCO X4 Pro 5G ma być YouTube Premium. Subskrypcja usługi będzie dostępna przez dwa miesiące bezpłatnie, ale trudno przypuszczać, aby stanowiło to magnes na większą liczbę klientów. Sam smartfon będzie musiał się obronić. Po testach da się powiedzieć więcej o jego szansach na powtórzenie sukcesu poprzedników.

Źródło: POCO