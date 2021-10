Atak na platformę Twitch z początku października, w efekcie czego wyciekło wiele poufnych danych transmitujących oraz kod źródłowy serwisu jednak nie był tak krytyczny, jak twierdzili hakerzy. Właściciele Twitch zapewniają, że hasła użytkowników są bezpieczne.

Na początku miesiąca informowaliśmy o ogromnym wycieku danych z Twitch, w efekcie którego opublikowane zostały zarobki polskich (i nie tylko) twórców, ale także kod źródłowy platformy i wiele innych, poufnych danych.

Po czasie poświęconym na analizę ataku - właściciele Twitch uspokajają użytkowników, że w ramach wycieku nie zostały udostępnione żadne dane do logowania.

W wyniku ostatniego ataku na Twitch nie wyciekły żadne dane do logowania użytkowników. Hasła i dane kart bankowych są całkowicie bezpieczne.

Oprócz tego - dowiadujemy się również, że wyciek danych dotyczy tylko niewielką część użytkowników i ma znikomy wpływ na funkcjonowanie platformy.

Jak doszło do wycieku danych na Twitch?

Twitch twierdzi, że dane zostały ujawnione z powodu błędu w konfiguracji serwera. To otworzyło atakującym drogę do uzyskania do niego dostępu i kradzieży wielu plików. Aby podobne wydarzenie nie miało już miejsca w przyszłości platforma podejmuje działania, które mają umocnić zabezpieczenia.

Przypominamy, że według atakujących - opublikowanie wycieku było swego rodzaju protestem. Zakłócenie działania platformy miało ułatwić konkurencję innym serwisom streamingowym.

Jak oceniacie Twitch na tle konkurencji? Korzystacie z niego, czy raczej wolicie oglądać transmisje na żywo na innych platformach? Dajcie znać w komentarzach.

