Dziwny komunikat na Facebooku. “Podejmij decyzję dotyczącą reklam”

Jeśli korzystasz z Facebooka, na ekranie twojego smartfona może w najbliższym czasie pojawić się komunikat “Podejmij decyzję dotyczącą reklam”. Co to jest i jak go wyłączyć?

Płatny Facebook zaczął funkcjonować już na dobre. Meta ogłosiła jeszcze przed końcem października br., że na tej popularnej platformie społecznościowej pojawi się możliwość wyłączenia reklam. Jest jednak jedno “ale”. Gigant udostępnia tę opcję wyłącznie za opłatą w wysokości 12,99 euro dla użytkowników smartfonów.

Właśnie w związku z wprowadzeniem możliwości wyłączenia reklam na Facebooku, w aplikacji zaczyna się wyświetlać komunikat, którego nie można wyłączyć jednym kliknięciem. “Podejmij decyzję dotyczącą reklam” – wyświetla się na samym środku ekranu, a jedyną opcją jest kliknięcie przycisku “Rozpocznij”. Co zrobić, aby nie włączyć subskrypcji Facebooka bez reklam?

“Podejmij decyzję dotyczącą reklam” – co z tym zrobić na Facebooku?

Meta nie daje użytkownikom wyboru. Jeśli w aplikacji Facebooka wyświetli ci się komuikat mówiący o tym, że musisz podjąć decyzję dotyczącą reklam, nie masz innego wyboru niż kliknięcie przycisku “Rozpocznij”. Kiedy to zrobisz, na kolejnym ekranie poznasz ofertę Mety, która dotyczy opcji uruchomienia subskrypcji umożliwiającej korzystanie z Facebooka (i Instagrama) bez reklam. W cenie 12,99 euro miesięcznie, “twoje informacje nie będą wykorzystywane na potrzeby reklam” – czytamy w komunikacie.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty, kliknij przycisk “Subskrybuj”, gdzie dokonasz płatności za usługę. Jeśli natomiast zamierzasz używać Facebooka jak do tej pory, czyli z reklamami – kliknij “Chcę korzystać bezpłatnie”. To jednak nie ostatni krok, który stoi na drodze do uruchomienia Facebooka.

W kolejnym widoku Meta poprosi cię o zezwolenie na korzystanie z twoich informacji do wymienionych celów. W praktyce nic się nie zmieni i twój Facebook nadal będzie wyglądać tak, jak przed wprowadzeniem opcji wykupienia subskrypcji. Jeśli nie zmieniłeś decyzji i nadal chcesz korzystać z darmowego Facebooka, wystarczy kliknąć przycisk “Akceptuję”. Dopiero wtedy zamkniesz komunikat i będziesz mógł wrócić do przeglądania tablicy aktywności obserwowanych i znajomych na platformie.