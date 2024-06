Większość z nas łączy swoje inteligentne urządzenia z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, to łatwe i wygodne. Są jednak dobre powody, by połączyć TV z routerem starym dobrym kablem LAN.

Podłączenie telewizora do Wi-Fi zależy od modelu i marki telewizora, ale ogólne kroki są zazwyczaj podobne. Trzeba włączyć telewizor, otworzyć menu, a następnie w ustawieniach sieci znaleźć sieci bezprzewodowe. Wybrać naszą sieć, wpisać hasło i gotowe. Ale dlaczego nie podłączamy telewizora kablem do routera? Nie jest to urządzenie, które przenosimy i kabel nie będzie tak uciążliwy, jak np. w przypadku laptopa. To proste, wydawałoby się staromodne rozwiązanie ma wiele zalet. Oto one:

Mniej opóźnień

Podłączenie telewizora kablem LAN redukuje opóźnienia, co jest szczególnie ważne podczas grania. Niskie latencje zapewniają lepszą jakość gier i transmisji na żywo, na przykład podczas oglądania Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dzięki temu sygnał dociera szybciej i bez zakłóceń.

Lepsze wykorzystanie szerokości pasma

Bezpośrednie połączenie z routerem pozwala na pełne wykorzystanie pełnej przepustowości internetowej. Wi-Fi może ograniczać prędkość z powodu przeszkód fizycznych, takich jak ściany. Kabel LAN omija te problemy, zapewniając stabilne i szybkie połączenie.

Więcej bezpieczeństwa

Podłączenie telewizora kablem LAN zmniejsza ryzyko ataków hakerskich, które mogą wystąpić w sieciach Wi-Fi. Dzięki temu tylko jedno urządzenie jest narażone na potencjalne zagrożenia, co zwiększa bezpieczeństwo całej sieci domowej.

Brak problemów z zasięgiem

Sieci Wi-Fi w budynkach mieszkalnych mogą zakłócać się nawzajem, co prowadzi do problemów z zasięgiem i stabilnością połączenia. Kabel LAN eliminuje te problemy, zapewniając stabilne połączenie bez względu na otoczenie.

Stabilniejsze strumieniowanie i gry w chmurze

Bezpośrednie połączenie LAN z routerem zapewnia lepszą jakość strumieniowania oraz stabilniejsze gry w chmurze. Mniejsze opóźnienia i brak zakłóceń sprawiają, że korzystanie z usług takich jak Netflix czy gry online staje się przyjemniejsze i mniej frustrujące.

Podsumowując, podłączenie telewizora do routera kablem LAN przynosi wiele korzyści, takich jak lepsza jakość połączenia, mniejsze opóźnienia oraz większe bezpieczeństwo. Warto więc rozważyć to rozwiązanie, aby cieszyć się lepszą jakością korzystania z inteligentnego telewizora. Minusy? Trzeba poprowadzić kabel tak, by nie był widoczny, bo może psuć estetykę telewizora powieszonego na ścianie. Puszczasz przewody za telewizorem? Czarny kabel LAN będzie na pewno mniej widoczny niż biały.