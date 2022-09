Wycieki z dwóch nitek gazociągu łączącego Rosję i Niemcy miały miejsce w poniedziałek tego tygodnia. Z rur uwalniają się wielkie ilości metanu, który nie skazi Bałtyku, ale jest gazem cieplarnianym. Czy odpowiedzialna jest Rosja?

Wybuchy Nord Strem 1 oraz Nord Stream 2?

Wszystko wskazuje na to, że wycieki zostały spowodowane eksplozjami. Jest to najsensowniejsza hipoteza biorąc pod uwagę, że na rurach powstału wielkie wyrwy, a nie drobne pęknięcia, co potwierdziła Duńska Agencja Energii. Sejsmolodzi twierdzą, że zarejestrowali sygnaturę sejsmiczną, która może udowodnić, że incydenty w rurociągach zostały zaaranżowane celowo.

rozwiń

Zdjęcia i filmy tej apokaliptycznie wyglądającej kipieli zawdzięczamy lotom zwiadowczym F-16 duńskich sił powietrznych. Aby wyobrazić sobie skalę warto nadmienić, że największy z tych wycieków ma średnicę ponad kilometra.

Zespół badawczy z Swedish National Seismic Network przeanalizował zapisy sejsmiczne i poinformował, że zarejestrowano dwa charakterystyczne zdarzenia przypominające „prawdopodobnie wybuchy”. Geolokalizacja tych zakłóceń odpowiada miejscom wycieków gazu (a tutaj więcej o roli technologii w sejsmologii). Mimo to eksperci powstrzymują się jeszcze od wyciągania konkretnych wniosków dotyczących możliwości aktów sabotażu. Ostatecznie na dwóch rurociągach powstały trzy wyrwy.

Co z Bałtykiem?

Nie należy się oszukiwać, katastrofa ekologiczna na Bałtyku trwa w najlepsze już od wielu lat, a niedawno dołączyła do niej katastrofa na Odrze. Ulatniający się metan z pewnością zabił duże ilości morskiej flory i fauny, ale tylko lokalnie w bliskości samego wycieku. Nie wpłynie on na pozostałą część morza, jednak z pewnością przyczyni się do jeszcze innej katastrofy jaką jest ocieplenie klimatu (metan to gaz cieplarniany, a więcej o nim tutaj).

W momencie wycieku gaz nie płynął gazociągiem z Rosji do Niemiec ponieważ Nord Stream 1 został zamknięty przez Federację Rosyjską na początku tego miesiąca w ramach tak zwanej wojny gazowej przeciwkopaństwom wspierającym Ukrainę. Z kolei dostawy gazu przez Nord Stream 2 zostały zamrożone sankcjami.

Źródła: technology.org, euronews.com