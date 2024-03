Apple stale pracuje nad rozwojem swoich produktów. Czasem nowości pojawiają się w końcu na rynku, a czasem są jedynie opatentowanym rozwiązaniem. Z jednego z takich patentów (nielegalnie) skorzystała pewna marka. Dzięki niej etui kopii AirPodsów ma... ekran.

Apple AirPods to jedne z najlepszych bezprzewodowych słuchawek na rynku. Niestety, ma to odzwierciedlenie także w ilości produkowanych podróbek. Są niemal nie do odróżnienia od oryginału. Wyjątek może stanowić jeden z najnowszych modeli “wzorujących się” na produkcie Apple. Te “AirPodsy” mają bowiem coś, czego słuchawki sprzedawane przez Apple (jeszcze) nie mają.

Podróby AirPodsów w etui z… dotykowym ekranem OLED

Już trzy lata temu firma Apple zgłosiła patent na etui do słuchawek wyposażone w dotykowy ekran. funkcjonalność słuchawek dzięki takiemu zabiegowi znacznie by wzrosła. To, co dotychczas wymagało użycia smartfona, moglibyśmy w końcu wykonać na ekranie etui. Amerykańska marka nie wprowadza jednak swojego pomysłu do produkcji…

…jeden z chińskich producentów podróbek AirPodsów postanowił jednak dłużej nie czekać. Już teraz ma zacząć sprzedawać słuchawki do złudzenia przypominające produkt Apple. Jedyna różnica to znajdujący się na zewnętrznej części etui ekran OLED.

rozwiń

Do czego przyda się ekran dotykowy wbudowany w etui słuchawek?

Malutki wyświetlacz OLED umieszczony na zewnętrznej stronie etui słuchawek TWS jest całkiem przydatny. Dzięki niemu sprawdzimy godzinę i połączenie Bluetooth. Na tym nie kończą się jednak możliwości. Dotykowy ekran pozwala też na wybór źródła sygnału, sterowanie playerem muzycznym, a nawet zaawansowane ustawienia słuchawek.

rozwiń

Mowa między innymi o ustawieniach korektora i wyborze trybu aktywnej redukcji hałasu (to w końcu słuchawki ANC, nawet w “podrabianej wersji”). Apple już trzy lata temu myślało, aby taki wyświetlacz służył do obsługi playera Apple Music. Chińczycy najwyraźniej poszli jednak o kilka kroków dalej.

Kiedy podróbki słuchawek Apple trafią na rynek? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Każdy powinien sprzedawać własne produkty, pod swoją marką i bez podkradania pomysłów innym producentom. Jeśli jednak Apple zdecyduje się na wprowadzenie do sprzedaży podobnego modelu, z chęcią go przetestuję. Informacje o kopii AirPodsów wyposażonej w ekran OLED na platformie X podał leakster @lipilipsi.

Apple ma problem z podróbkami

Apple AirPods są jednymi z najczęściej kopiowanych słuchawek. Ostatecznie marki, w 80% producenci z Hong-Kongu i Chin (dane dla 2021 roku i napływu podróbek AirPodsów do USA). Niestety, odróżnienie oryginału od kopii czasami jest niemal niemożliwe. Wyglądają podobnie, a nawet mają… te same numery seryjne urządzenia.

Można jednak podejrzewać, że jakość dźwięku, żywotność baterii i trwałość samych słuchawek nie będą takie same. Warto więc po prostu kupować słuchawki z pewnego źródła - na przykład od oficjalnego dystrybutora.

Sposobem na kupienie słuchawek Apple w niższej cenie nie powinien być wybór podróbki. Lepszą opcją jest m.in. kupno sprzętu używanego lub odnowionych przez producenta słuchawek AirPods.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.