Planujecie przesiadkę na kolejną generację procesorów Intela? Jeśli tak, to mamy dobre wieści. Będzie można zaoszczędzić nieco gotówki na zakupie chłodzenia.

Przed nami premiera procesorów Intel Arrow Lake, które będą bazować na całkowicie nowej architekturze, a do ich produkcji zostanie wykorzystana litografia Intel 20A. Możemy zatem oczekiwać poprawy osiągów, ale też wyższej efektowności energetycznej względem obecnych modeli Raptor Lake. Warto jednak zaznaczyć, że nowe jednostki będą korzystać z całkowicie nowych płyt głównych z podstawką LGA 1851.

Zmiana podstawki nie jest dobrą informacją dla osób planujących modernizację sprzętu - przy składaniu nowego komputera z nadchodzącymi procesorami nie obejdzie się bez wymiany płyty głównej. Co w przypadku chłodzeń? Tutaj mamy dobre wieści!

Podstawka Intel LGA 1851 kompatybilna z chłodzeniami LGA 1700

Firma Arctic potwierdziła, że chłodzenia zgodne z podstawką LGA 1700 zachowają kompatybilność także z nową podstawką LGA 1851. Zgodnie z dotychczasową wiedzą producenta, konstrukcja podstawki pozostanie taka sama (najpewniej zmianie ulegnie liczba pinów do komunikacji z procesorem).

Co prawda producent gwarantuje zgodność tylko swoich chłodzeń, ale można zakładać, że podobnie będzie to wyglądać także z chłodzeniami innych firm. Oznaczałoby to, że wszystkie dobre coolery CPU i chłodzenia AiO będzie można zamontować także na nowych procesorach.

Co ciekawe, producent daje też gwarancję na swoje słowa. W przypadku zmiany konstrukcji podstawki, do chłodzeń kupionych od października 2023 roku będzie bezpłatnie wysyłać zestawy montażowe pod nową podstawkę LGA 1851. Taka postawa jak najbardziej zasługuje na pochwałę.

Źródło: X @ Arctic