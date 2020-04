Podwójna spacja. Microsoft Word wreszcie będzie podkreślać ten irytujący błąd, którego często nie widać na pierwszy rzut oka. Szczególnie, gdy wyjustujemy tekst albo przytrafi się nam na końcu linijki.

Podwójna spacja oznaczana jako błąd w programie Microsoft Word

Do tej pory mogliśmy skorzystać z opcji „jedna spacja po kropce” albo też użyć funkcji „Zamień na…”. Wkrótce wreszcie nie będzie trzeba kombinować, bo Word z pakietu Microsoft Office będzie automatycznie oznaczać ten wynikający często z pośpiechu błąd. Podwójna spacja będzie traktowana dokładnie tak samo jak każda inna pomyłka do wyeliminowania, a więc dobrze nam znanym, czerwonym wężykiem.

Microsoft nie dodaje jednak tej funkcji do Worda ze względu na to, byśmy mogli łatwiej eliminować przypadkowo wprowadzone podwójne spacje. Rzecz w tym, że wciąż wiele osób stawia „double-space” celowo, po kropce. To miało sens w erze maszyn do pisania, ale dziś jest niewskazane, niepoprawne i niemile widziane. To właśnie z tym przede wszystkim zawalczyć zamierza gigant z Redmond.

Nie wszystkim jednak ta zmiana przypadła do gustu

Mimo to nie wszyscy przyjmują wieść o tej nadchodzącej nowince z entuzjazmem. Pojawiają się komentarze krytyków, według których podwójna spacja zwiększa przejrzystość tekstu i ułatwia czytanie, przez co powinna być uznana za nie tylko prawidłową, ale wręcz wskazaną formę. Oczywiście taką nie jest, ale czy według was również powinno się to zmienić? Czy może jednak pozytywnie oceniacie oznaczanie tego jako błąd w programie Microsoft Word? Czekamy na wasze komentarze.

Źródło: Softpedia

Czytaj dalej o pakiecie Microsoft Office: