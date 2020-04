Dziesiątki milionów użytkowników Microsoft Teams i ponad miliard użytkowników Microsoft Office to liczby, które wyraźnie pokazują, że gigant z Redmond wie, co robi. Ale nie tylko jego aplikacje mogą się podobać – można to też powiedzieć o spotach, które je promują.

Microsoft robi jedne z najładniejszych spotów reklamowych w branży. Ostatni materiał zdecydowanie to potwierdza. Jest poświęcony pakietowi Office 365, a konkretnie zawartym w nim narzędziom do zdalnej pracy w zespołach. Gigant podkreśla w swoim filmiku, że jego rozwiązanie to szansa na wygodne wykonywanie służbowych obowiązków, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, z jakiego urządzenia korzystamy i z kim współpracujemy. Zresztą co tu dużo mówić – sami zobaczcie:

Zobacz najnowszy spot Microsoftu: Collaboration in Office:

Jak wygląda współpraca w pakiecie Microsoft Office 365?

W pakiecie Office 365 (czy też: Microsoft 365) możemy współpracować na kilka różnych sposobów. Podstawowym jest oczywiście współtworzenie dokumentów, arkuszy i prezentacji – także w czasie rzeczywistym i z automatycznym zapisywaniem. Niezależnie od miejsca przebywania i strefy czasowej. Do tego możemy liczyć na powiadomienia oraz komentarze z oznaczeniem kolegów z zespołu, symbolem „@”.

W programach Word, Excel i PowerPoint możemy wygodnie wybierać, komu udostępniamy plik i komu pozwalamy na jego edycję. Automatycznie zobaczy on wprowadzane przez nas zmiany, a my zobaczymy, co dodał on. Wszystko może być zapisywane od razu w chmurze OneDrive, co eliminuje chociażby konieczność dodawania załączników do wiadomości e-mail. Wyeliminowany jest też problem z wieloma kopiami tego samego pliku (z różnych etapów jego rozwoju).

E-maile zresztą również przestają odgrywać tak istotną rolę, gdy korzysta się z Microsoft Teams. To wygodna platforma do wymiany informacji w zespole (wszystkie pliki, rozmowy i komentarze znajdują się w jednym miejscu) oraz do prowadzenia wideokonferencji czy też prezentacji online. To wszystko sprawia, że łatwiej jest mieć wszystko pod kontrolą i być zawsze na bieżąco.

