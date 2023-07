Czekają nas podwyżki cen procesorów? Intel przesłał oficjalne stanowisko w sprawie ostatnich rewelacji. Mamy nowe informacje, które mogą was ucieszyć.

W ostatnich dniach zaczęły pojawiać się niepokojące doniesienia o rzekomej podwyżce cen procesorów Intel. Źródłem informacji miał być jeden administratorów niemieckiego forum PC Games Hardware, który powoływał się na pismo wysłane przez producenta do hurtowników. Decyzja miała wynikać z planów restrukturyzacyjnych firmy oraz finansowania budowy nowych fabryk procesorów.

Intel dementuje plotki o podwyżkach

Informacja o podwyżkach wywołała burzę w branżowych mediach - osoby składające nowe komputery musiałyby więcej zapłacić za sprzęt. Wracamy jednak do tematu, bo producent przesłał do redakcji HardwareLuxx oficjalne stanowisko, w którym dementuje wcześniejsze plotki:

Ogólnie rzecz biorąc, Intel nie komentuje spekulacji dotyczących zmian cen w swoim portfolio. Możemy jednak potwierdzić, że Intel nie wysłał opisywanego listu do klientów ani partnerów i nie zainicjował obecnie zmiany cen w swoim portfolio procesorów. Nie mamy żadnych dalszych komentarzy w tej sprawie.

Wygląda więc na to, że informacje o podwyżkach były tylko plotkami i sprzęt będzie dostępny w niezmienionych cenach. Potwierdza to złotą zasadę, by do plotek pojawiających się w sieci podchodzić z ograniczonym zaufaniem (takie informacje są nośnym tematem, ale trudno je zweryfikować).

W planach nowe procesory Intel

Przy okazji warto wspomnieć, że niedługo czeka nas premiera “nowej” generacji procesorów - układów Core 14. generacji (Raptor Lake Refresh), które zastąpią obecne modele Core 13. generacji (Raptor Lake). Najnowsze przecieki wskazują, że nie doczekamy się zbyt wielu zmian, ale producent może pozostać przy starym cenniku procesorów.

Źródło: HardwareLuxx