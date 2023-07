Czy osoby mające w planach zakup procesora firmy Intel będą musiały przygotować na ten cel większy budżet? Z informacji publikowanych na forum PCGamesHardware wynika, że tak.

Produkty firmy Intel są dla wielu osób pierwszym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o procesor do gier czy procesor mający napędzać komputer przeznaczony głównie do pracy bądź multimediów. Jeśli sprawdzą się doniesienia płynące zza naszej zachodniej granicy, w najbliższej przyszłości wszyscy szukający nowego procesora opracowanego w Santa Clara zapłacą więcej.

Intel szykuje się do podwyżki cen procesorów?

Rewelacje jako pierwszy podał moderator forum PCGamesHardware. Następnie zapytanie o ich potwierdzenie zostało wysłane do niemieckich sprzedawców. Z dwóch hurtowni odesłano odpowiedź, że Intel rzeczywiście szykuje się do aktualizacji cennika i będzie to zmiana niekorzystna z punktu widzenia kupujących.

Co ważne, podwyżkami mają zostać objęte nie tylko kolejne pojawiające się nowości, ale również procesory, które już trafiły do sprzedaży - Meteor Lake, a także Alder Lake, Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh.

Wyższe ceny procesorów Intel. Powody

Redakcja techspot sugeruje, że za powodem planowanych podwyżek mogą stać ostatnie plany rozbudowy infrastruktury firmy. Niektóre z obecnych fabryk Intela wymagają dofinansowania, duże środki przeznaczane są też na nowe obiekty.

Chodzi np. o nowoczesną fabrykę powstającą w Magdeburgu w Niemczech. Kilka tygodni temu pojawiły się raporty ujawniające, że firma musi przeznaczyć na nią więcej niż pierwotnie planowała. Cała inwestycja może pochłonąć nawet 17 mld euro.

Firma nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w całej sprawie.