Laptop z trzema ekranami? Dla niektórych to dziwactwo, ale w niektórych przypadkach taka koncepcja może okazać się zbawienna. Co więcej, przy odrobinie wprawy taki sprzęt można przygotować samemu w domu.

Dobry laptop do pracy musi oferować dużą powierzchnię ekranu. Co jednak powiedzielibyście na laptopa… z trzema ekranami? Producenci już od lat eksperymentują z takimi konstrukcjami (dobrym przykładem jest np. Razer Project Valerie), ale przy odrobinie wprawy taki sprzęt można przygotować samemu w domu.

Laptop z trzema ekranami – nietypowy pomysł na komputer

Matt Bastler z kanału DIY Perks (możecie go kojarzyć z projektu oddychającego komputera) tym razem wpadł na pomysł, aby zbudować laptopa z trzema ekranami. Proces tworzenia komputera zaprezentował na swoim kanale w serwisie YouTube.



Do budowy urządzenia wykorzystano oryginalną matrycę z laptopa i dwa ekrany z tabletów iPad Pro



Całość zamknięto w specjalnie zaprojektowanej obudowie (wydrukowano ją na drukarce 3D)

Pomysł Matta jest inny niż dotychczasowe projekty producentów – zamiast trzech dużych, nieporęcznych ekranów, wykorzystał on dużą matrycę z laptopa oraz dwa mniejsze wyświetlacze z tabletów iPad Pro. Takie rozwiązanie wydaje się bardziej poręczne.

Wszystko trzeba było odpowiednio połączyć. Dodatkowe ekrany zostały podłączone do płyty głównej laptopa przez złącza USB typ C (obsługujące też przesyłanie wideo). Konieczne było zmodyfikowanie przejściówek, by mogły one też doprowadzać zasilanie do dodatkowych wyświetlaczy.



Gotowe urządzenie bardziej przypomina komputer niż laptopa

Całość zamknięto w specjalnie zaprojektowanej obudowie, którą wydrukowano na drukarce 3D. Może nie jest to typowy laptop, ale koncepcja wydaje się… zaskakująca. Wyszedł oryginalny laptop z trzema ekranami. Koniecznie zobaczcie filmik poniżej.

Co sądzicie o przedstawionym pomyśle? Myślicie, że projekt laptopa z trzema ekranami mógłby się przyjąć na rynku, czy to raczej nikomu niepotrzebne dziwactwo?

Źródło: YouTube @ DIY Perks