Współczesne komputery zwykle wykorzystują chłodzenie oparte o wentylatory, ale pasywnie chłodzone zestawy nie są niczym nadzwyczajnym. Matt Bastler z kanału DIY Perks postanowił podejść do tematu w inny sposób i zbudował… oddychający komputer.

Widzieliśmy dużo zwariowanych pomysłów, ale projekt opracowany przez Matta jest chyba pierwszym takim projektem – można powiedzieć, że co do zasady działania przypomina on sztuczne płuco (dlatego został nazwany oddychającym komputerem).

Oddychający komputer – nietypowy pomysł na chłodzenie PC-ta

Jak działa „oddychający komputer”? Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ogromnym pojemnikiem, w którym zamontowano przesuwającą się ściankę – jej ruch pozwala tłoczyć powietrze przez radiatory i tym samym wspomagać odprowadzanie ciepła z komponentów.

Konstrukcja bazuje na elektromagnesach, dzięki czemu jest cicha i może być precyzyjnie sterowana. Ciekawostką są też żaluzje, które zapobiegają cofaniu się powietrza i poprawiają efektywność konstrukcji.

Poniżej znajdziecie filmik z budowy „oddychającego komputera”.

Jak „oddychające” chłodzenie sprawdza się w praktyce?

W środku zamontowano konfigurację z procesorem AMD Ryzen 9 5950X i kartą graficzną GeForce RTX 3080 - aby wspomóc odprowadzanie ciepła, na podzespołach zainstalowano bloki wodne podłączone do chłodnic (bez zamontowanych wentylatorów).

Wyniki testów wyglądają wyjątkowo dobrze – temperatury procesora i karty graficznej przy mocnym obciążeniu nie przekraczały 60 stopni Celsjusza (a warto podkreślić, że wykorzystana konfiguracja wcale nie jest taka chłodna – łącznie generuje ona ponad 400 W ciepła).

Koncepcja „oddychającego komputera” to jeden z ciekawszych projektów, jakie mieliśmy okazję zobaczyć. Mimo wszystko raczej należy traktować ją jako ciekawostkę (chociażby ze względu na rozmiary konstrukcji, który będzie problematyczny dla większości użytkowników).

