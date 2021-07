RoboCop: Rogue City to nowy projekt studia Teyon i jednocześnie nawiązanie do kolejnej dobrze znanej filmowej opowieści.

Powstaje strzelanka RoboCop: Rogue City

Oglądaliście Nacon Connect? Jeśli nie, to śpieszymy poinformować, że na pokazie nie zabrakło polskiego akcentu. Nie byle jakiego, ponieważ zapowiedziano grę RoboCop: Rogue City. Przygotowuje ją studio Teyon, które ma już doświadczenie z mocnymi markami.

Wprawdzie o Rambo: The Video Game chyba lepiej nie pamiętać, ale już Terminator: Resistance okazał się zdecydowanie lepszy. Również w tym przypadku główny bohater nie będzie zaskoczeniem. Gracze wcielą się w Alexa Murphy'ego, tytułowego RoboCopa, którego zadaniem jest ochrona Detroit.

RoboCop: Rogue City to gra FPS

Oficjalny opis gry mówi o pół-człowieku, pół-maszynie, chociaż chyba można by z tym dyskutować. Nie ma za to wątpliwości co do gatunku, RoboCop: Rogue City ma być strzelanką przedstawiającą wydarzenia z perspektywy pierwszoosobowej.

Jednocześnie nie należy nastawiać się na kopię fabuły z któregoś z filmów. Gra ma zawierać oryginalną historię, której nigdzie nie poznaliśmy. Poza strzelaniem i eliminowaniem przestępców trzeba będzie zwracać uwagę na wybory moralne, ich konsekwencje mają przekładać się na dalszy rozwój wydarzeń.

Na premierę polskiego RoboCopa jeszcze poczekamy

Zaintrygowani? Póki co pozostaje czekać na kolejne informacje czy konkretniejsze materiały wideo, bo do premiery jeszcze bardzo daleko. Wstępnie wspomniano o 2023 roku.

Jeśli chodzi o platformy docelowe, RoboCop: Rogue City ma pojawić się na PC i konsolach. Niestety nie sprecyzowano, o jakie konsole chodzi.

Źródło: Nacon