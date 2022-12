Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Sandander Consumer Banku, ponad 80% Polaków nie jest zbyt przychylnych robieniu zakupów w metaverse.

Polacy nie są zainteresowani robieniem zakupów w metaverse

Mark Zuckerberg bardzo wierzy w swoją koncepcję metaverse, jednak nie wszyscy podzielają jego entuzjazm. Analitycy twierdzą, że technologia rozwijana przez Metę będzie miała swój koniec już w 2025 roku. Jak wynika z badania „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022", które odbyło się w październiku na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, także i w naszym kraju ciężko jest znaleźć entuzjastów wirtualnej rzeczywistości.

Chodzi przede wszystkim o kwestię robienia zakupów w metaverse: tylko 9% ankietowanych osób byłoby zainteresowanych taką możliwością. Negatywnie wypowiedziała się znacząca większość respondentów, niezależne od ich płci, wieku, miejsca zamieszkania, zarobków oraz wykształcenia.

Powodem może być mała wiedza na temat takiego sposobu robienia zakupów. Zgodnie z badaniami, aż 82% osób nie słyszało nigdy o takiej możliwości. Wśród osób, które mają świadomość tego zjawiska są najczęściej ludzie młodzi, w wieku 18-29 oraz 30-39 lat, a także mieszkańcy średnich miast i metropolii, z wykształceniem średnim lub wyższym.

Dowodzi to tego, że jest to temat jeszcze nieznany w naszym kraju, a wiedzę o nim mają głównie hobbyści lub osoby zawodowo związane z e-commerce i nowoczesnymi technologiami.

Zakupy przez media społecznościowe lepiej odbierane niż w metaverse

Polacy nie są gotowi na robienie zakupów w metaverse, jednak chętnie kupowaliby produkty za pomocą mediów społecznościowych. Entuzjastycznie podchodzi do tego 24% badanych osób. Nie miałyby one nic przeciwko kupowaniu np. ubrań podczas transmisji na Facebooku lub Instagramie. Są to przede wszystkich osoby młode, czyli w wieku 18-29 lat, które generalnie lepiej sobie radzą w social mediach. 61% ankietowanych z kolei nie chce robić zakupów przez media społecznościowe - dominują tutaj mężczyźni oraz seniorzy powyżej 70. roku życia.

Ponownie, może to być spowodowane zbyt małą znajomością tematu:

Mimo że zjawisko robienia zakupów przez media społecznościowe jest szerzej omawiane i o wiele lepiej znane w naszym kraju, większość ankietowanych (89 proc.) nie robiła w ten sposób zakupów. Patrząc jednak na liczbę zainteresowanych takim kupowaniem – 24 proc. – możemy się spodziewać, że w bliskiej przyszłości zacznie się to zmieniać.

