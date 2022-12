Dlaczego zmieniamy smartfony? Nie zawsze powodem jest pojawienie się nowego flagowca lub chęć posiadania lepszego aparatu, czy też wydajniejszych podzespołów. Często do zmiany telefonu przyczyniają się awarie sprzętu. Zobacz, na jakie problemy najczęściej narzekają użytkownicy.

Nowy smartfon? Powodem często jest awaria poprzedniego urządzenia

Często wymieniamy smartfon na nowy, kiedy jeszcze poprzedni jest całkowicie sprawny i nie dolegają mu żadne „bolączki”. Ot, chcemy wtedy przesiąść się na coś lepszego - bardziej odpowiadającego aktualnym trendom i wymaganiom. Nie ma w tym nic złego.

Zdarza się jednak, że wymiana smartfona na nowy jest podyktowana awarią poprzedniego. Serwis GreenSmartphones przeprowadził badanie dotyczące tego, jakie usterki przytrafiają się użytkownikom najczęściej i wymuszają na nich zakup nowego telefonu.

Najczęstsze usterki smartfonów. Dlaczego kupujemy nowe telefony? (Źródło danych: GreenSmartphones)

Smartfon nie chce się ładować. To najczęstsza usterka, która wymusza zakup nowego telefonu

Aż 33% ogółu - to najczęstszy powód narzekań użytkowników smartfonów, który wiąże się z zakupem nowego urządzenia. Trudno się temu nie dziwić. O ile z pozycjami znajdującymi się na samym dole listy (np. awaria GPS lub przycisku regulowania głośności) można funkcjonować, tak brak możliwości ładowania smartfona całkowicie wyklucza go z użytkowania.

Podobnie wygląda sytuacja z ekranem w smartfonie, który nie reaguje na dotyk. O tej awarii w 2022 roku mówiło 10% użytkowników uszkodzonych smartfonów (badanych na terenie Wielkiej Brytanii).

W środku „stawki” znalazł się problem z niedziałającym Wi-Fi. Należy w tym miejscu wspomnieć, że problem z połączeniem do sieci bezprzewodowej nie zawsze wynika z usterki leżącej po stronie smartfona. Często winowajcą jest router - jak wybrać taki, który będzie bezawaryjny i dostosowany do twoich potrzeb? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w obszernym poradniku, który przygotował Wojtek Spychała.

Ważne jest także kontrolowanie prędkości Internetu w smartfonie. W tym celu często wykonuj speedtest, aby monitorować na bieżąco ewentualne problemy z siecią.

Niektóre usterki nie przeszkadzają użytkownikom

Tylko kilka procent ogółu usterek w sumie, na które skarżą się użytkownicy smartfonów dotyczą funkcji, bez których na co dzień można funkcjonować. Niesprawne ładowanie bezprzewodowe, awaria GPS lub bluetooth to tylko dodatki, które zwiększają funkcjonalność smartfona, ale nie wpływają bezpośrednio na to, czy odnajdzie się w podstawowych, codziennych zadaniach.

A wy? Z jakiego powodu zmieniacie smartfony? Weźcie udział w ankiecie poniżej i podzielcie się komentarzem.

Źródło: GreenSmartphones