Ceniący w grach jak najbardziej atrakcyjną oprawę wizualną nie przeszli obojętnie obok Microsoft Flight Simulator. W przyszłym roku gra trafi na kolejne platformy.

Microsoft Flight Simulator zadebiutuje na Xbox Series X/S

Zapowiedzi dotyczące Microsoft Flight Simulator były odważne, ale ostatecznie twórcom udało się je zrealizować, bo gra zebrała bardzo dobre recenzje. Zabawa cały czas możliwa jest wyłącznie na PC i to bardzo wydajnych. Dodatkowo przydaje się tu szybki Internet, wtedy można cieszyć się grą na wielką skalę. W przyszłym roku sytuacja nieco się zmieni.

Microsoft Flight Simulator zmierza bowiem na kolejne platformy. Mowa o konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Najnowszy zwiastun, ze zdaje się naprawdę trafnie dobrą muzyką, zapowiada premierę w przyszłym roku. Na dokładną datę musimy poczekać, wstępnie wspomniano o lecie.

Co z wersją na Xbox One?

Jak widać, brakuje wzmianki odnośnie premiery na Xbox One. Początkowo grę zapowiadano jako produkcję na PC i Xbox One właśnie, ale najwyraźniej ostatecznie plany uległy zmianie. Chociaż tego nie potwierdzono, powód wydaje się łatwy do odgadnięcia.

To niewystarczająca wydajność starszej konsoli. Tym bardziej, że wersje na Xbox Series X i Xbox Series S mają zapewnić „ten sam poziom głębi co wersja na PC”. Spodziewać można się też identycznego wsparcia i rozwoju, tych samych aktualizacji oraz tematycznych DLC.

