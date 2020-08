Microsoft Flight Simulator będzie stanowił bardzo duże wyzwanie dla komputerów. Chcący bawić na najwyższych ustawieniach muszą liczyć się z koniecznością posiadania nie byle jakiego zestawu.

Microsoft Flight Simulator w rozdzielczości 4K

Wymagania sprzętowe tego tytułu poznaliśmy już jakiś czas temu i, delikatnie to ujmując, nie należą one do najniższych. Obecnie niektórzy sprawdzają rozgrywkę podczas beta testów, a tym samym pojawiają się pierwsze informacje na temat tego, jak podane przez twórców konfiguracje mają się do rzeczywistości.

Wedle Digital Foundry, a więc źródła cieszącego się dobrą opinią, faktycznie potrzeba tutaj mocnego sprzętu. Do zabawy w rozdzielczości 4K i ustawieniach Ultra wykorzystano zestaw z procesorem AMD Ryzen 3900X i kartą graficzną GeForce RTX 2080 Ti, co przełożyło się na loty w 30-40 klatkach na sekundę. Dobra wiadomość jest taka, że ​​twórcy zadbali o szeroki zakres ustawień. Widoczne rezultaty daje już zmniejszenie skalowania do 70%, jeszcze większe przejście na ustawienia High, a zwłaszcza Medium.

Microsoft Flight Simulator na słabszym komputerze

Sprawdzono również działanie gry na zestawach z procesorem Intel Core i5-8400 oraz kratami graficznymi Radeon RX 580 i GeForce GTX 1060. Tutaj w przypadku rozdzielczości 1080p oraz ustawień High również należy nastawiać się na 30-40 klatek na sekundę (na zestawie z GeForce GTX 1060 momentami nieco więcej).

Wstępna analiza Digital Foundry pokazuje, że wspomniane wymagania sprzętowe zaprezentowane przez twórców dość dobrze pokrywają się z rzeczywistością. Można zatem nadmienić, że konfiguracja minimalna obejmuje procesory Intel Core i5-4460 i AMD Ryzen 3 1200 oraz katy graficzne GeForce GTX 770 i Radeon RX 570. Dysponując komputerem z takimi podzespołami gracze mają cieszyć się komfortową zabawą, ale o wyższych rozdzielczościach i ustawieniach należy zapomnieć.

I chociaż powyższe testy przeprowadzono w wersji beta, do premiery wiele się już nie zmieni. Ta odbędzie się bowiem już 18 sierpnia.

Źródło: Digital Foundry

