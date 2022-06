Więcej elektryków na polskim rynku ma być zasługą pojawienia się nowej marki: Polestar. Nowe samochody elektryczne trafią do sprzedaży najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Polska nie jest gotowa na samochody elektryczne - tak wynika z opublikowanego w ostatnim czasie raportu LeasePlan, o którym pisaliśmy kilka dni temu. Problem z tego typu samochodami w naszym kraju głównie wynika z braku odpowiedniej infrastruktury oraz wysokich cen zakupu.

Niemniej jednak, wkrótce na polskim rynku pojawi się nowy producent elektryków. Czy dzięki temu rozwój elektromobilności będzie szybszy, czy może jednak Polestar poniesie porażkę?

Polestar wchodzi do Polski - i nie musimy na niego długo czekać

Marka Polestar, choć nowa, bo istniejąca dopiero od 2017 roku, nie jest jedną z tych, która pojawiła się na rynku bez jakiegokolwiek zaplecza technicznego i historii. Stoi za nią przede wszystkim Volvo, które we współpracy z koncernem Geely zdecydowało wyodrębnić Polestar jako osobną markę wyłącznie z samochodami elektrycznymi w portfolio.

Polestar to marka samochodów elektrycznych należąca do chińskiego koncernu Geely, która jest tworzona we współpracy z Volvo. Chińsko-szwedzki mariaż dość dobrze przyjął się na rynku elektryków.

W Polsce, na temat Polestar od początku jego istnienia, niewiele było słychać. Brak w naszym kraju jakichkolwiek salonów sprzedaży, a więc potencjalni klienci zmuszeni byli sprowadzać auta z zagranicy. W końcu jednak ma się to zmienić, bo według doniesień portalu wysokienapiecie.pl - Polestar planuje rozpocząć sprzedaż swoich samochodów w Polsce.

Sprzedaż Polestarów w Polsce ma rozpocząć się już niedługo

Niedługo, bo w trzecim kwartale 2022 roku, a więc najpóźniej do końca zbliżającego się września. Tak przynajmniej twierdzi polski przedstawiciel Volvo, który nie zdradza więcej szczegółów.

Ceny Polestarów w Polsce poznamy dopiero po oficjalnym rozpoczęciu sprzedaży. Powinny one jednak zaczynać się od ok. 240.000 zł.

Obecnie tylko rozpoczęcie oficjalnej sprzedaży Polestarów w Polsce jest przeszkodą, która stoi na drodze do istnienia marki w naszym kraju. Jedyny do tej pory oferowany model, Polestar 2, posiada europejska homologację, a do ładowania wykorzystuje złącze CCS2, które jest w Polsce standardem na większości stacji. Oprócz tego, z uwagi na obecność „aż” dwóch autoryzowanych stacji obsługi, problemem nie będzie serwisowanie Polestarów.

Jak myślicie - Polestar ma szansę stać się częstym wyborem wśród Polaków? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: wysokienapiecie.pl, grafiki: Polestar