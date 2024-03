Polki w krainie smartwatchy. Przeprowadzono badanie

40 proc. kobiet w Polsce posiada smartwatch, a kolejne 12 proc. zamierza taki kupić. Na co Polki zwracają uwagę i z jakich funkcji najczęściej korzystają? Odpowiedź znajdziemy w badaniu Huawei CBG Polska1.

Jaki smartwatch wybrać? Zadanie jest o tyle ułatwione, że zarówno kobiety jak i mężczyźni przy zakupie nowego smartwatcha zwracają uwagę na niemalże te same aspekty. Badanie przeprowadzone przez Huawei CBG Polska1 to garść cennych informacji.

Mężczyźni i kobiety zwracają uwagę na te same rzeczy

Smartwatche są wykorzystywane przez kobiety do różnych celów, takich jak liczenie kroków i kalorii, sprawdzanie godziny, a także monitorowanie stanu zdrowia. W aktualnych urządzeniach brakuje im możliwości personalizacji wyglądu, funkcji pomiaru ciśnienia, odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych oraz map GPS działających niezależnie od smartfonu.

Podczas zakupu nowego smartwatcha, kobiety zwracają uwagę na te same aspekty, co mężczyźni. Z badania przeprowadzonego przez Huawei CBG Polska1 wynika, że dla 48 proc. pań mających smartwatcha lub planujących jego zakup, najważniejszy jest czas pracy na jednym ładowaniu. Kolejnym istotnym aspektem jest odporność na wodę i kurz, na którą zwraca uwagę 44 proc. ankietowanych. Funkcje monitorujące zdrowie są ważne dla 39 proc. kobiet, natomiast wielkość koperty jest istotna dla 34 proc. pań.

W Polsce zauważalna jest różnica w posiadaniu inteligentnych zegarków. Na podstawie badań wynika, że 47 proc. mężczyzn jest właścicielami smartwatchy, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi 40 proc. Zainteresowanie ich zakupem jest takie samo wśród obu płci - wynosi po 12 proc.

Jakie funkcje preferują Polki?

Kiedy przyjrzymy się bliżej, jakie funkcje smartwatchy są najczęściej wykorzystywane przez Polki, na pierwszym miejscu znajduje się liczenie kroków. Aż 70 proc. posiadaczek korzysta z tej opcji, w porównaniu do 54 proc. mężczyzn posiadających inteligentny zegarek. Kolejne miejsca na liście najczęściej wykorzystywanych funkcji przez kobiety to: sprawdzanie godziny (61 proc.), odbieranie powiadomień ze smartfona (41 proc.), liczenie kalorii (36 proc.) oraz pomiary medyczne, takie jak EKG czy tętno (31 proc.).

W przypadku mężczyzn, najczęściej wykorzystywaną funkcją jest sprawdzanie godziny (59 proc.). Odbieranie powiadomień ze smartfona jest równie popularne wśród obu płci (41 proc.), podobnie jak pomiary medyczne, które są jednak nieco częściej wykorzystywane przez mężczyzn (38 proc. w porównaniu do 31 proc. u kobiet).

Istotny jest wygląd

Warto zauważyć, że kobiety mają wyższe oczekiwania co do wyglądu inteligentnego zegarka niż mężczyźni. Aż 65 proc. Polek chce nosić smartwatcha "zawsze, bez względu na okazję", podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 56 proc. Dodatkowo, ponad jedna trzecia badanych kobiet korzystających z inteligentnego zegarka narzeka, że posiadany przez nie model nie podkreśla ich stylu. To pokazuje, że dla wielu kobiet smartwatch to nie tylko praktyczne urządzenie, ale także element dodający uroku ich codziennemu wyglądowi.

Około 23 proc. ankietowanych kobiet wyraziło pragnienie, aby móc dostosować wygląd swojego smartwatcha do różnych okazji, poprzez zmianę paska. W porównaniu, tylko 14 proc. mężczyzn podzielało ten sam pogląd. Kolejnym aspektem, który zdaniem ankietowanych kobiet wymaga poprawy, jest pomiar ciśnienia krwi. Około 22 proc. kobiet wskazało na tę funkcję jako brakującą, co jest podobne do odpowiedzi mężczyzn.

Możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka była kolejnym elementem, który zdaniem 20 proc. kobiet powinien być dostępny w smartwatchach. Tylko 13 proc. mężczyzn podzielało ten sam pogląd. Również 20 proc. kobiet wyraziło pragnienie, aby ich inteligentne zegarki były wyposażone w niezależne od telefonu mapy GPS. W porównaniu, 25 proc. mężczyzn wskazało na tę funkcję jako brakującą.

Personalizacja również bardzo ważna

Równie ważną kwestią dla kobiet okazała się możliwość personalizacji wyglądu tarczy zegarka. Około 20 proc. ankietowanych kobiet chciałoby mieć możliwość dostosowania koloru i wzoru tarczy do swojego aktualnego stroju. W porównaniu, tylko 15 proc. mężczyzn wyraziło podobne oczekiwania.

Podsumowując, kobiety pragną większej personalizacji i funkcjonalności w swoich smartwatchach, w tym możliwości wymiany pasków, pomiaru ciśnienia krwi, prowadzenia rozmów telefonicznych, korzystania z niezależnych map GPS oraz dostosowania wyglądu tarczy do swojego ubioru.

Najwazniejsze cechy decydujące o zakupie

Na co Polki zwracają uwagę, kupując nowy model? Ich zdaniem idealny smart zegarek powinien działać na jednym ładowaniu min. 7 dni (48 proc kobiet mających lub chcących kupić smartwatch) oraz być odporny na wodę i kurz (44 proc). Na trzecim miejscu plasują się funkcje monitorujące zdrowie – 39 proc. (vs. 33 proc. u mężczyzn), na czwartym – wielkość koperty, która powinna być dopasowana do szerokości nadgarstka (34 proc.), a na piątym i szóstym – funkcje sportowe (31 proc.) oraz kolor (30 proc.). Według mężczyzn TOP 5 cech smartwatcha to: długa praca na baterii (45 proc), odporność na wodę i kurz (43 proc.), duży i wyraźny ekran (40 proc.), funkcje monitorujące zdrowie (33 proc.) oraz wielkość koperty odpowiednia do szerokości nadgarstka (31 proc.).

Wydawać by się mogło, że panie są dużo mniej zainteresowanie nowościami technologicznymi niż panowie. W przypadku smartwatchy nie jest to prawdą. Kobiety mają równie wysoką świadomość na temat tego produktu jak mężczyźni i przy zakupie zwracają uwagę na niemalże te same aspekty. Jednocześnie Polki są bardziej wymagające w kwestiach estetycznych niż Polacy. Wybór smartwatchy jest coraz szerszy, co daje paniom możliwość znalezienia pasującego modelu – podsumowuje Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Źródło: informacja prasowa

