Wprawdzie zdania co do serwisu TikTok są mocno podzielone, ale popularności nie sposób mu odmawiać. Dostrzegają to także te instytucje, po których pierwotnie trudno było się tego spodziewać.

Polska Policja założyła konto na TikToku

Swojego czasu dość głośno było na temat tego, iż z mającego bardzo wątpliwą reputację jeśli chodzi o bezpieczeństwo serwisu zaczął korzystać Andrzej Duda. Teraz też pojawia się sporo komentarzy, ponieważ konto zdecydowała się założyć Polska Policja. Póki co pewne jest tyle, iż mowa o koncie oficjalnym. Pojawia się natomiast sporo wątpliwości odnośnie tego, jaki cel przyświeca pomysłodawcom.

Próba ocieplenia wizerunku za pomocą popularnego serwisu?

Wydaje się, że nowe konto będzie dostosowane do treści i odbiorców korzystających z TikToka. Podobnie jest bowiem na innych portalach, gdzie Polska Policja pojawiła się już wcześniej. Twitter wykorzystywany jest głównie jako platforma informacyjna, na Facebooku można znaleźć nieco więcej treści „bliżej ludzi”, sporo jest o akcjach społecznych i udanych interwencjach. Swoją drogą, też chwalicie się poprawnym wykonywaniem swoich obowiązków służbowych szerszej publiczności?

I chyba właśnie na Facebooku znajduje się najbardziej konkretna wskazówka co do konta na TikToku. Jak zdradza krótki opis, „znajdziecie tam wiele inspiracji, zobaczycie jak wygląda służba w Policji a może i zdecydujecie się na to wyzwanie”. Wydaje się zatem, że będzie to próba ocieplenia wizerunku. W rankingach zaufania społecznego omawiana instytucja nie ma się ostatnio najlepiej. Pytanie tylko, czy akurat na TikToku, gdzie dominują bardzo młodzi użytkownicy, takie próby mają największy sens? Pierwsze materiały pokazują, że konto będzie prowadzone podobnie do innych na TikToku, czyli w zamyśle z zacięciem humorystycznym.

